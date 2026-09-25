INE cambia nuevamente de color: deja el lila por el gris

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó un nuevo cambio en el color de su imagen institucional en menos de un mes. El pasado 9 de septiembre, el organismo aprobó sustituir el rosa mexicano por el lila, con el propósito de diferenciarse de la identidad gráfica del partido Somos.

Ahora, la Junta General Ejecutiva aprobó una nueva modificación para adoptar el color gris, debido a que el partido Paz utiliza la tonalidad lila como parte de su imagen institucional.

Buscan reforzar la identidad del organismo electoral

El INE justificó este nuevo cambio al señalar que busca fortalecer su identidad institucional con base en los principios que rigen su actuación como máxima autoridad electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Asimismo, el organismo afirmó que la imagen contemplada en el manual modificado, incluida la nueva paleta de colores, permitirá que la ciudadanía identifique con claridad a una institución autónoma, cercana y al servicio de los derechos político-electorales, evitando cualquier confusión con la identidad visual de los partidos políticos.

El cambio se aplicará en oficinas centrales y órganos desconcentrados

La propuesta aprobada contempla la implementación de la nueva imagen institucional en oficinas centrales y órganos desconcentrados del Instituto, además del seguimiento correspondiente para garantizar su aplicación en todos los espacios oficiales.

Con esta decisión, el INE suma un segundo ajuste a su identidad gráfica en menos de un mes, con el objetivo de mantener una imagen diferenciada respecto de las fuerzas políticas registradas.