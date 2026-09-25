Plantean reducir burocracia y mejorar conexión logística para fortalecer puertos

México tendrá su primer Home Port para cruceros en Puerto Vallarta

Reducir la burocracia, agilizar los tiempos de operación y mejorar la conexión de los puertos con carreteras, ferrocarriles, terminales intermodales, aeropuertos de carga y cruces fronterizos son acciones necesarias para fortalecer el comercio exterior de México, coincidieron participantes del foro “El Sistema Portuario Mexicano”.

Durante el encuentro, la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, señaló que la modernización del Sistema Portuario Nacional debe ser acompañada por una red logística articulada que permita aprovechar el crecimiento del comercio exterior.

La legisladora sostuvo que, además de invertir en infraestructura, es necesario optimizar los tiempos de los servicios y fortalecer la coordinación entre las distintas autoridades que intervienen en los recintos portuarios.

“Hablar de puertos es hablar de comercio, conectividad, inversión, empleo y desarrollo regional”, afirmó.

Jiménez Godoy destacó que el fortalecimiento del sistema portuario forma parte de la estrategia de infraestructura del Gobierno de México y mencionó proyectos como el incremento del calado de los muelles en Salina Cruz, la modernización y ampliación del canal de navegación en Progreso, obras complementarias en Dos Bocas y la construcción de un nuevo Centro de Control de Tráfico Marítimo en Ensenada.

Buscan mejorar conexión de principales puertos

Durante el foro también se planteó avanzar hacia una Política Nacional de Logística, con el propósito de articular la operación de los principales puertos del país y mejorar su conexión con el resto de la infraestructura de transporte.

Entre los puertos considerados dentro de esta estrategia se encuentran Veracruz, Tampico-Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tuxpan, Progreso, Dos Bocas, Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Salina Cruz y Puerto Chiapas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, Humberto Coss, señaló que para consolidar a México como un centro logístico de distribución y conectividad mundial es necesario mantener las inversiones en el Sistema Portuario Nacional.

Informó que para 2027 se contempla un incremento de alrededor de mil 530 millones de pesos para el programa de administración y operación de capitanías de puertos y asuntos marítimos, lo que representa aproximadamente 30 millones de pesos más respecto al ejercicio anterior.

En tanto, el titular de la Unidad de Puertos y Marina Mercante, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, sostuvo que la política portuaria debe formar parte de una estrategia logística nacional y no desarrollarse mediante esfuerzos aislados.

La importancia de la conexión ferroviaria también fue destacada durante el encuentro. El vicealmirante Pascual Rosario, coordinador general de Proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), informó que durante 2025 se movilizaron 20.83 millones de toneladas de carga ferroviaria a través de los puertos.

El dato, señaló, muestra que la eficiencia de los puertos depende también de contar con una red ferroviaria con capacidad para trasladar mercancías de manera oportuna, segura y competitiva.

Los participantes coincidieron en que la infraestructura portuaria debe analizarse como parte de una cadena logística más amplia, en la que intervienen distintos medios de transporte y puntos de conexión para el movimiento de mercancías.