PVEM mantiene respaldo a Carlos Torres Piña rumbo a 2027 en Michoacán

Carlos Torres Piña

El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, afirmó que su partido mantiene su respaldo a Carlos Torres Piña como coordinador de la coalición de la Cuarta Transformación en Michoacán y como perfil para contender por la gubernatura en 2027.

Núñez Aguilar señaló que el respaldo del Verde se hizo público después de que se dieron a conocer los resultados de las mediciones internas, en las que, según su versión, Torres Piña obtuvo el primer lugar en las encuestas aplicadas a los aspirantes.

El dirigente estatal del PVEM recordó que, tras conocerse la definición, el partido difundió un mensaje para refrendar su adhesión al proyecto. Posteriormente, sostuvo un encuentro con Torres Piña y con el dirigente nacional del Verde, Arturo Escobar, para avanzar en la definición de la participación del partido en la alianza.

El legislador explicó que comenzarán a instalarse mesas de trabajo en distritos y municipios, con el objetivo de revisar la presencia territorial del PVEM, Morena y, eventualmente, del Partido del Trabajo (PT).

Estos trabajos forman parte de las negociaciones entre las fuerzas políticas de la coalición rumbo al proceso electoral de 2027. Torres Piña fue designado en septiembre como coordinador estatal de Morena en Michoacán, en el marco del proceso interno para definir el perfil que eventualmente representará a la alianza.

Cuestionado sobre versiones acerca de una posible segunda ronda de encuestas entre Morena y PT a nivel nacional, Núñez Aguilar dijo no contar con información directa al respecto.

No obstante, sostuvo que, en caso de realizarse nuevas mediciones, desde su perspectiva los resultados volverían a favorecer a Torres Piña.



