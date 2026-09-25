Cuenta bancaria abandonada: ¿Tu dinero está en riesgo de pasar a la beneficencia pública? (Pexels)

En caso de tener una cuenta sin actividad en los últimos años, te recomendamos echarles un vistazo para ver si el dinero sigue ahí ya que de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) tu dinero puede pasar a la beneficencia pública.

No obstante, para que el dinero sea transferido lleva un proceso y no ocurre por inactividad de días o meses, sino que tienen que pasar años para que pierdas el dinero.

¿Mi dinero puede pasar a la a la beneficencia pública?

Sí, tu dinero puede ser transferido a la beneficencia pública. El artículo 61 de la LIC dice que los bancos tienen la obligación de enviar a beneficencia pública los recursos que se encuentre en cuentas que no han reportando movimiento en 6 años.

En caso de que el monto supere los 300 días de salarios mínimos vigentes, la cuenta solo quedará en la cuenta global y no podrá transferirse a la beneficencia pública.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el dinero pase a la beneficencia pública?

El traspaso del dinero no ocurre de manera inmediata, el banco tiene la obligación de avisar a tu domicilio donde registraste la cuenta con 90 días de anticipación a que se cumplan los tres años de inactividad. Por ello, la importancia de mantener tus datos actualizados.

Sin embargo, no llega directamente a la beneficencia pública, sino que primero pasa a la cuenta global y después de cumplir los seis años sin actividad, los recursos pasan a la beneficencia pública, una vez aquí, el dinero no podrá ser devuelto al usuario.

¿Qué pasa si mi dinero fue transferido a cuenta global?

Una vez que tu dinero pase a la cuenta global tendrás un periodo límite de tres años puedes realizar un depósito o retiro, también una transferencia, inversión o hacer una reclamación por el dinero, aquí debes demostrar que eres la o el titular de la cuenta con tu contrato o identificación oficial en tu banco.

El banco tendrá que retirar el dinero de la cuenta global y abonarlo a la cuenta respectiva o entregarlo.

Durante este tiempo, el banco no podrá cobrar comisiones.