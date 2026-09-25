¿Quién es Guillermo Santiago, de fundar Morena a ser el representante del partido ante el INE?

Santiago Santaigo asumió la Dirección General del Instituto Mexicano de la Juventud y estuvo en ese puesto por seis años. (Especial)

El diputado chiapaneco, Guillermo Santiago, pertenece a una generación que construyó el movimiento cuando todavía no era partido y que ahora enfrenta el reto de ocupar espacios en la nueva etapa electoral de Morena.

¿Quién es Guillermo Santiago, el representante del partido ante el INE?

Así, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez nació el 22 de julio de 1993, en el estado de Chiapas y es un político mexicano, Diputado Federal adscrito al Movimiento Regeneración Nacional y Representante de este partido ante el INE.

De esta forma, Morena está entrando en una etapa distinta, ya no se trata de construir un movimiento desde cero, sino de decidir qué cuadros serán capaces de representar al partido en el siguiente ciclo electoral.

Por otra parte, en Chiapas, uno de los perfiles que representa al partido es Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y su historia comenzó cuando Morena todavía era movimiento.

Antes de las victorias electorales y de ocupar posiciones de gobierno, Santiago participaba en la organización territorial del partido en San Cristóbal de las Casas y en Morenaje, el espacio juvenil que acompañó los primeros años del movimiento. Tenía poco más de 20 años.

En 2015 llegó a la Cámara de Diputados. Tres años después dio otro salto: asumió la Dirección General del Instituto Mexicano de la Juventud, responsabilidad que mantuvo durante seis años. En 2024 volvió a San Lázaro.

Esta vez no lo hizo desde una lista plurinominal, sino después de ganar directamente el Distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

Hoy ocupa la secretaría de las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral y forma parte de la Comisión de Justicia. Pero hay otro dato que explica mejor su posición actual dentro de Morena. Desde 2025 es representante del partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Es decir, su trayectoria ya no transcurre únicamente en Chiapas. Santiago participa en la discusión legislativa nacional y, al mismo tiempo, representa a Morena ante la autoridad electoral.

La generación que ahora tiene que dar el siguiente paso

El movimiento que llevó a Morena al poder produjo una primera generación de dirigentes y legisladores. Ahora esa generación enfrenta una pregunta distinta: qué hacer con los cuadros que crecieron dentro del partido y que ya tienen experiencia suficiente para asumir nuevas responsabilidades. En Chiapas, esa discusión ya comenzó.

Fundadores y militantes de Morena piden que quienes participaron en la construcción original del movimiento sean considerados en las decisiones rumbo a 2027.

El planteamiento tiene una lectura de fondo: el partido que antes necesitaba sumar cuadros ahora necesita decidir cómo ordenar a los que construyó durante más de una década.

Guillermo Santiago pertenece precisamente a esa generación. No llegó a Morena después de que el partido se convirtió en gobierno. Llegó antes.

Conoció la organización territorial, pasó por la estructura juvenil, llegó al Congreso, dirigió un organismo federal y regresó a una diputación obtenida por voto directo.

Esa experiencia lo coloca en una posición distinta frente al proceso que viene. Tuxtla cambia la conversación La principal referencia territorial de Santiago es hoy Tuxtla Gutiérrez. Ahí obtuvo la diputación federal y ahí ha concentrado parte importante de su actividad política durante 2026.

En colonias y sectores de la capital chiapaneca ha mantenido reuniones y gestiones relacionadas con servicios públicos, mientras su nombre comenzó a aparecer en las conversaciones internas sobre el futuro político de la ciudad.

El proceso de definición de candidaturas de Morena para 2027 todavía no está resuelto.

Pero el movimiento ya comenzó. Y Tuxtla será uno de los puntos donde se pondrá a prueba la capacidad de Morena para combinar sus distintas generaciones: fundadores, funcionarios, legisladores, dirigentes territoriales y nuevos cuadros.

Ahí es donde la trayectoria de Santiago adquiere otra dimensión. Porque su carrera reúne varias de esas características. Es un fundador de la etapa inicial del movimiento, pero también es un legislador con experiencia; fue funcionario federal y actualmente participa en una posición nacional dentro de la estructura electoral de Morena.

La historia de Guillermo Santiago puede resumirse en una transformación. El joven que comenzó organizando a otros jóvenes en Chiapas terminó llegando a la Cámara de Diputados.

El diputado terminó dirigiendo un organismo federal. El funcionario regresó al Congreso y ganó una elección de mayoría. Y el legislador terminó convirtiéndose también en representante de Morena ante el INE.

Ahora comienza otra etapa. Es qué papel tendrán los cuadros que construyeron Morena cuando el movimiento todavía estaba en formación y que hoy tienen que ayudar a definir qué viene después. Santiago es uno de esos casos.

Su trayectoria comenzó en San Cristóbal de las Casas, pero hoy su actividad política se mueve entre Tuxtla Gutiérrez, San Lázaro y el Consejo General del INE. Y mientras Morena comienza a ordenar sus piezas rumbo a 2027, una generación que antes pedía espacio para construir el movimiento ahora enfrenta una responsabilidad diferente: demostrar que también puede construir la siguiente etapa.