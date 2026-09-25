Violencia, acoso y espionaje a periodistas y activistas de DH, sello del sexenio de AMLO

Human Rights Center subraya que durante las mañaneras de López Obrador fueron reiteradas las campañas de hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos

Violencia en el gobierno de AMLO — Violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador podría ser centro de un análisis preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), bajo la figura de persecución que contempla el Estatuto de Roma, destaca la investigación “Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México” de la organización internacional Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California, Berkeley.

El reporte es resultado de una investigación que comprendió de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, tiempo en el que la HRC documentó agresiones contra comunicadores y activistas de derechos humanos y de los que se evidenció que en el citado periodo fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos, para un total de 337 víctimas.

El documento subraya que las cifras deben analizarse dentro de un contexto más amplio y resalta cinco mecanismos que, de acuerdo con los autores del documento habrían operado de manera interrelacionada con estigmatización pública desde las conferencias matutinas del expresidente, así como campañas de hostigamiento digital, utilización de herramientas de espionaje, acciones legales contra críticos y altos niveles de impunidad.

ENEMIGOS

El reporte también recoge una declaración de Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC, quien afirmó: “Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.

La organización HRC refiere que los asesinatos representaron la parte más visible de un conjunto de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos que investigaban o denunciaban delincuencia, corrupción y abusos de autoridades.

En la misma línea, el reporte destaca que fueron documentados 75 expedientes relacionados con homicidios, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física.

ESPIONAJE

La investigación resalta que durante el gobierno de AMLO se usaron herramientas de vigilancia contra periodistas y defensores. El HRC señala que sus investigaciones forenses encontraron evidencia relacionada con el software espía Pegasus, además de otras tecnologías de vigilancia.

El estudio señala también el uso de herramientas como Cellebrite UFED, capaz de extraer y analizar información de dispositivos electrónicos y sostiene que estas prácticas se realizaron sin autorización judicial en los casos documentados.

IMPUNIDAD

El informe indica también que las conferencias matutinas de AMLO fueron utilizadas para exponer públicamente a periodistas, ya que varios comunicadores fueron señalados por su nombre, dirección e incluso números de teléfonos personales y posteriormente enfrentaron campañas de hostigamiento en plataformas digitales.

El HRC estima que la impunidad se mantuvo en el sexenio pasado entre 93 por ciento y 99 por ciento durante el periodo analizado. La organización describe en su estudio esta situación como “una ausencia de consecuencias tan sistemática que funcionaba como un mensaje: atacar a la prensa no tenía ningún costo”.

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