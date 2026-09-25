Desde la ONU, diputado expone la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria en México

Unión Interparlamentaria de la ONU

Desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el diputado federal del PAN, Diego Barroso, llamó a fortalecer la infraestructura hospitalaria federal en México y a garantizar que las y los mexicanos tengan acceso a servicios de salud dignos y oportunos.

Durante su participación en el marco de la Unión Interparlamentaria (UIP), el legislador expuso que distintas unidades de salud enfrentan una demanda de atención que ha rebasado su capacidad, lo que afecta a derechohabientes que requieren servicios médicos oportunos.

Barroso sostuvo que esta situación requiere decisiones presupuestales y una mayor inversión federal en infraestructura hospitalaria, principalmente en las regiones donde la capacidad instalada resulta insuficiente frente a las necesidades de la población.

Como ejemplo, planteó el caso de Irapuato y su región, donde se mantiene pendiente la construcción de un nuevo Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con capacidad proyectada de 216 camas, además del rescate del proyecto de un Hospital General del ISSSTE en la comunidad de El Copal.

El diputado señaló que el proyecto del hospital del IMSS cuenta con avances previos y que el Ayuntamiento de Irapuato realizó acciones para disponer del terreno y generar las condiciones necesarias para su construcción; sin embargo, la obra aún no se concreta.

Recordó que durante el evento “Honestidad y resultados en Guanajuato”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió públicamente con la construcción del nuevo hospital, por lo que consideró necesario que dicho compromiso se traduzca en las decisiones presupuestales correspondientes.

“Ahora resulta indispensable que el Gobierno Federal y el IMSS concreten las decisiones presupuestales necesarias para su construcción”, sostuvo el legislador.

Barroso adelantó que mantendrá el proyecto como una de sus prioridades durante el análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, con el objetivo de impulsar desde la Cámara de Diputados la asignación de recursos para la obra.

El panista también planteó la necesidad de recuperar el proyecto de un Hospital General del ISSSTE en El Copal, al considerar que ambas obras contribuirían a ampliar la capacidad de atención médica federal en Irapuato y la región.

Durante su intervención, reiteró que el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria debe traducirse en mayor capacidad de atención y servicios de salud dignos y oportunos para las familias mexicanas.