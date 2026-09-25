Gobierno federal destinará 32 mdp para impulsar producción de cacao en Tabasco

María Luisa Albores González

La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González destinará 32 millones de pesos para instalar 100 módulos de fermentado y secado de cacao en Tabasco, como parte de una estrategia para fortalecer a las pequeñas y los pequeños productores y evitar que comercialicen su producto únicamente en estado de baba.

La estrategia forma parte de los trabajos de coordinación entre los gobiernos federal y estatal para recuperar y fortalecer la producción cacaotera de la entidad, donde actualmente participan 16 mil 771 pequeñas y pequeños productores, quienes trabajan una superficie de 23 mil 949 hectáreas.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por las autoridades, la producción esperada para el próximo ciclo, que comenzará aproximadamente entre noviembre y diciembre de 2026, es de 10 mil toneladas de cacao.

Apoyos para más de 11 mil productores

Como parte de los programas federales y estatales que se desarrollan en Tabasco, Sembrando Vida Federal y Sembrando Vida Tabasco atienden a 11 mil 280 pequeñas y pequeños productores.

A esta cifra se suman 9 mil 826 productores incorporados a Producción para el Bienestar; 2 mil 216 que participan en las Escuelas de Campo y 9 mil 291 beneficiarios del Programa de Fertilizantes.

Desde 2025, Alimentación para el Bienestar ha acopiado 524 toneladas de cacao provenientes de 323 pequeñas y pequeños productores, con una inversión social de 114 millones de pesos.

La dependencia destacó que uno de los siguientes pasos será fortalecer la infraestructura para la transformación del cacao y generar mejores condiciones de comercialización.

Construirán planta chocolatera en Comalcalco

Como parte de esta estrategia, se contempla la construcción de una planta chocolatera en la finca El Morralero, en Comalcalco, con una inversión de 126 millones de pesos.

El predio fue donado por el Gobierno de Tabasco y el proyecto está previsto para iniciar este año y concluir en 2027.

La iniciativa busca aprovechar la producción local y avanzar en la generación de valor agregado, además de consolidar la marca Bienestar, que ya cuenta con productos de chocolate elaborados con cacao.

Instalarán 100 módulos de fermentado y secado

Uno de los principales problemas identificados en el diagnóstico es que 61 por ciento de las pequeñas y pequeños productores vende su cacao en baba, lo que representa un menor ingreso frente a la comercialización del producto fermentado y seco.

Por ello, el Gobierno federal y el Gobierno de Tabasco firmaron un convenio mediante el cual la Federación aportará 32 millones de pesos para instalar 100 módulos de fermentado y secado.

Estos espacios contarán con módulos fermentadores y túneles de secado, además de infraestructura complementaria para enfrentar las condiciones de humedad.

La capacidad estimada de estos módulos será de 6 mil toneladas, por lo que, frente a una producción proyectada de 10 mil toneladas para el siguiente ciclo, constituirán una primera etapa para atender la necesidad de procesamiento de la entidad.

La operación de los módulos estará a cargo del Gobierno de Tabasco, con apoyo de los técnicos de Sembrando Vida Tabasco, y podrán participar pequeñas y pequeños productores de la entidad.

Buscan mejorar el precio para los productores

La estrategia busca que los productores puedan realizar procesos adicionales de fermentado y secado que permitan elevar el valor comercial del cacao.

De acuerdo con el diagnóstico, el promedio de rendimiento es de aproximadamente 494 kilogramos por hectárea, mientras que la superficie promedio trabajada por los productores es de 1.33 hectáreas, lo que refleja el predominio de pequeñas unidades productivas.

El censo fue realizado por 373 técnicos de Sembrando Vida Tabasco y Sembrando Vida Federal, quienes recorrieron 821 localidades y permitieron actualizar información sobre la actividad cacaotera después de varios años sin un registro de estas características.

Los principales municipios productores se concentran en 12 de los 17 municipios de Tabasco, entre ellos Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y Cunduacán.

Asimismo, 63 por ciento de la tenencia de la tierra es ejidal y 31 por ciento corresponde a pequeña propiedad, de acuerdo con los datos presentados.

Alimentación para el Bienestar prevé acopiar mil toneladas

Para el próximo ciclo productivo, Alimentación para el Bienestar tiene como meta acopiar mil toneladas de cacao mediante sus distintos centros de acopio.

Con una producción estimada de 10 mil toneladas, el planteamiento es que las restantes puedan comercializarse bajo esquemas que permitan establecer relaciones de comercio justo, con precios que representen mejores ingresos para las pequeñas y los pequeños productores.

La estrategia forma parte de los trabajos impulsados desde 2019 para renovar los cacaotales de Tabasco mediante programas como Sembrando Vida y busca que el crecimiento de las plantas se traduzca progresivamente en mayores volúmenes de producción y mejores oportunidades económicas para las comunidades productoras.