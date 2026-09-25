Destituyen a delegado de la FGR en Guanajuato por irregularidades en operativo de huachicol

FGR atrae investigación por operativo en Guanajuato ante posibles anomalías

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación relacionada con un operativo realizado en Guanajuato, luego de detectar diversas observaciones en la información y documentación presentada inicialmente por autoridades estatales.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que el operativo no estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que habitualmente lleva los casos relevantes relacionados con detenciones y aseguramientos, sino que comenzó a partir de una investigación de la delegación de la FGR en Guanajuato, con información proporcionada por la Policía Estatal.

En el despliegue participaron fuerzas federales y personal de la delegación estatal de la FGR. Posteriormente, al revisar la información, la Fiscalía detectó algunas inconsistencias y determinó atraer el caso para que sea investigado por las áreas especializadas en delitos relacionados con hidrocarburos.

Harfuch aclaró que, hasta el momento, no se ha comprobado que el aseguramiento esté relacionado con huachicol, por lo que la FEMDO y la Dirección de Hidrocarburos de la FGR serán las encargadas de continuar con las indagatorias y determinar los resultados correspondientes.

Destituyen a delegado de la FGR en Guanajuato

En este contexto, el secretario de Seguridad confirmó la destitución de Juan Francisco Vera, quien se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato.

La separación del cargo ocurrió después de que la Fiscalía General de la República detectara posibles anomalías en el desarrollo y comunicación del operativo. Entre los aspectos que serán revisados se encuentra que el aseguramiento habría ocurrido aproximadamente dos semanas antes de que fuera informado públicamente, sin que, de acuerdo con lo expuesto, se hubiera concluido la verificación de todos los elementos relacionados con el caso.

La FGR realiza actualmente una revisión de la documentación correspondiente desde el primer aseguramiento, incluyendo los documentos entregados por las empresas involucradas, con el objetivo de determinar si existe alguna irregularidad.

Respecto a si el fiscal general de Guanajuato o el secretario de Seguridad estatal se encuentran bajo investigación por estos hechos, Harfuch indicó que hasta el momento no existen indicios de que estén siendo investigados, aunque se precisó que corresponde a la propia FGR confirmar dicha situación.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias del operativo, validar los aseguramientos y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de las posibles anomalías detectadas.