Detienen en Mexicali a “El Niño” presunto jefe de plaza del Cártel del Pacífico, facción “Mayos”

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Mexicali, Baja California, a Ernesto Enrique “N”, alias “Niño”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel del Pacífico, facción “Mayos”, en Puerto Peñasco, Sonora.

De acuerdo con información oficial, la operación se realizó como resultado del intercambio de información con el Comando Norte de Estados Unidos y de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y la FGR, llevó a cabo una operación de precisión en el municipio de Mexicali, donde también fue detenida otra persona.

Las autoridades señalaron que Ernesto Enrique “N” presuntamente tenía presencia delictiva en Puerto Peñasco, así como en los municipios de Mexicali y Los Mochis, Sinaloa, y estaría relacionado con el tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos.

Asimismo, fue identificado como presunto colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José “N”, alias “Ruso”, señalado como jefe del grupo delictivo conocido como “Los Rusos”, perteneciente al Cártel del Pacífico.

Durante la operación fueron aseguradas drogas, armamento y diversas municiones, sin que la información oficial precisara cantidades.

Contaba con orden de aprehensión

Ernesto Enrique “N” contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delitos contra la salud, específicamente por la posesión de fentanilo con fines de comercio y venta.

Tras su captura, los dos detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Mexicali, Baja California.

La autoridad ministerial continuará con las investigaciones y realizará las acciones periciales correspondientes para determinar la situación jurídica de los detenidos.