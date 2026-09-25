INE se declara “listo, fuerte y sólido” para el proceso electoral 2026-2027: Taddei

Guadalupe Taddei (Daniel Augusto)

La Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que el organismo se encuentra “listo, fuerte y sólido” para enfrentar el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, al destacar la capacidad técnica y profesional de su estructura para organizar una elección que consideró compleja por el contexto político, social y económico del país.

Durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE, Taddei Zavala señaló que el Servicio Profesional Electoral Nacional cuenta con la capacidad instalada y la experiencia necesarias para desarrollar las distintas etapas del proceso electoral.

La funcionaria destacó que el principio de colegialidad está presente en las comisiones, grupos de trabajo, así como en los órganos locales y distritales, por lo que consideró que la toma de decisiones y el trabajo institucional trascienden la actuación de las áreas ejecutivas del Instituto.

Taddei Zavala sostuvo que la confianza en el INE proviene de la ciudadanía, que participa en los Módulos de Atención Ciudadana al proporcionar sus datos personales, así como de las personas y representaciones partidistas que recurren a la autoridad electoral mediante quejas, denuncias e impugnaciones.

En este sentido, aseguró que el Instituto mantiene mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de disposición para proporcionar información a quienes la soliciten, incluidas las representaciones de los partidos políticos.

“Sí hay transparencia, sí hay rendición de cuentas, sí hay voluntad de presentar y entregar información a quien así lo solicite”, afirmó la Consejera Presidenta, quien recordó que el organismo está obligado a responder las solicitudes que recibe.

La presidenta del INE también sostuvo que los cuestionamientos públicos no ponen en riesgo la capacidad profesional e institucional del organismo y señaló que, una vez concluido el proceso electoral, el Instituto entregará las cuentas correspondientes, como lo ha hecho en anteriores elecciones.

Puertas abiertas a las fuerzas políticas

Taddei Zavala afirmó que la Presidencia del INE mantiene abiertas sus puertas para todas las fuerzas políticas y refrendó que la actuación del organismo continuará sustentándose en la Constitución, la legislación secundaria y la reglamentación interna.

Asimismo, manifestó su disposición para atender las solicitudes que presenten los partidos políticos durante el desarrollo del proceso.

El PEF 2026-2027 comenzó formalmente el pasado 10 de septiembre. El INE ha señalado que enfrenta el proceso con una estructura integrada por sus órganos centrales, las 32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, además de la experiencia acumulada de procesos electorales anteriores.

La declaración de Taddei Zavala se produjo durante la sesión ordinaria del Consejo General del 24 de septiembre, en la que el organismo continuó con los trabajos de organización del proceso electoral.