México busca reducir aranceles al acero y autos, señala Sheinbaum

Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México continúa las conversaciones comerciales con Estados Unidos y que uno de los objetivos centrales es disminuir los aranceles que actualmente afectan a sectores como el acero, aluminio y automotriz, además de impedir que se establezcan nuevas tarifas.

La mandataria señaló que el diálogo con el gobierno de Donald Trump registra avances en algunos puntos, aunque todavía existen temas pendientes. Entre ellos se encuentran asuntos relacionados con disposiciones que México considera vinculadas con su soberanía y con su marco constitucional.

México tiene interés en profundizar la integración económica con Estados Unidos, dijo, pero sostuvo que cualquier entendimiento debe respetar la autonomía nacional. La administración mexicana también busca fortalecer el intercambio comercial mediante un aumento en las compras de productos estadounidenses, como parte de los esfuerzos para reducir el desequilibrio comercial entre ambos países.

Ebrard viajará nuevamente a Washington

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, continuará al frente de las negociaciones y viajará nuevamente a Washington la próxima semana junto con integrantes del equipo mexicano. El funcionario participará en reuniones relacionadas con comercio y economía, con la expectativa de avanzar en los asuntos que permanecen abiertos.

La presidenta confirmó que existe interés de ambas partes por alcanzar un entendimiento y que se mantiene la intención de avanzar hacia un posible acuerdo antes de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que todavía no puede garantizarse que las conversaciones concluyan antes de esa fecha.

Claudia Sheinbaum explicó que será hasta que existan acuerdos definitivos cuando se podrán conocer los detalles del resultado de las negociaciones. El diálogo ocurre después de la conversación telefónica que sostuvo con Trump el 16 de septiembre, tras la cual informó que se habían alcanzado algunos acuerdos, aunque sin llegar todavía a un pacto final.

México mantiene entre sus prioridades preservar condiciones favorables para sus exportaciones dentro del T-MEC y reducir el impacto de las medidas arancelarias estadounidenses sobre sectores como el automotriz, acero y aluminio.

Sheinbaum plantea cooperación entre potencias

La presidenta también se refirió al encuentro entre Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping. Ante la competencia económica entre Estados Unidos y China, planteó que las diferencias comerciales no deberían transformarse en una confrontación entre países.

Afirmó que México apuesta por la paz y la cooperación para el desarrollo, al tiempo que consideró posible mantener la competencia económica junto con la colaboración internacional.