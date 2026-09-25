Fitch ratifica calificación crediticia de Pemex en “BB+” con perspectiva estable

Pemex (Presidencia)

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que Fitch Ratings ratificó su calificación internacional de largo plazo en “BB+”, con perspectiva estable, así como su evaluación nacional en “AA (mex)”, también con perspectiva estable.

La agencia calificadora destacó los avances registrados por la empresa en materia financiera y operativa, luego de que su calificación internacional acumulara una mejora de tres escalones en menos de un año, al pasar de “B+” a “BB” en agosto de 2025 y posteriormente a “BB+” en octubre del mismo año.

De acuerdo con Pemex, la calificación actual se encuentra a un nivel de la calificación soberana de México, y representa la primera trayectoria ascendente de esta magnitud después de más de una década sin mejoras por parte de Fitch.

Entre los factores considerados por la calificadora se encuentra la estrategia financiera implementada de manera coordinada por Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía.

La empresa señaló que entre junio de 2025 y junio de 2026 se registró una disminución de su deuda financiera. Además, el indicador de deuda respecto al EBITDA pasó de ocho veces en 2025 a cuatro veces en 2026, mientras que las amortizaciones de deuda previstas para 2027 se redujeron 39 por ciento.

En el ámbito operativo, Fitch reconoció una mayor utilización de las refinerías, eficiencias en las operaciones y mejores perspectivas para las actividades de exploración y producción.

Asimismo, la agencia consideró que los avances en negociaciones y contratos bajo esquemas mixtos podrían contribuir a una estabilización de la producción a partir de 2028, con posibilidades de crecimiento posteriormente.

Pemex indicó que su estrategia contempla continuar con la reducción de la deuda, mejorar el perfil de vencimientos y los costos de financiamiento, mantener los niveles de producción y elevar la confiabilidad y eficiencia de sus refinerías.

La empresa también prevé ampliar sus capacidades operativas y de inversión mediante esquemas mixtos.

Pemex sostuvo que la ratificación de la calificación “BB+” consolida los avances crediticios registrados durante el último año, al tiempo que mantiene una perspectiva estable para la empresa.