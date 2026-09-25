Operativos en Mazatlán dejan ocho detenidos y aseguran armas, explosivos y fentanilo

Como parte del reforzamiento de seguridad instruido en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales realizaron siete acciones operativas, que dejaron un saldo de ocho personas detenidas y diversos aseguramientos.

Las operaciones forman parte de las acciones acordadas por el Gabinete de Seguridad para fortalecer la presencia territorial y las capacidades operativas en el municipio.

Durante uno de los despliegues, realizado en el poblado El Quelite, elementos de la SSPC fueron agredidos con disparos de arma de fuego. Tras repeler la agresión conforme a los protocolos establecidos, fueron detenidas seis personas, entre ellas Erik Samuel “N”, señalado por las autoridades como operador de una célula delictiva.

En esta intervención fueron asegurados dos vehículos, seis armas largas, 12 cargadores y seis chalecos tácticos.

En otra acción, elementos del Ejército Mexicano, Marina y SSPC efectuaron patrullajes en las inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II, donde detuvieron a una persona y aseguraron un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 78 cartuchos.

Asimismo, en el poblado Veranos, personal de la Marina fue agredido con armas de fuego por civiles armados. Tras la intervención fueron aseguradas cinco armas largas, 210 cartuchos y ocho cargadores.

En Siqueros, elementos de Marina, Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal localizaron durante recorridos terrestres cinco armas largas, mil 840 cartuchos y 20 cargadores.

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, personal de la SSPC localizó además, en las inmediaciones de El Quelite, 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, los cuales fueron inhabilitados en el lugar.

En otra intervención, agentes de la SSPC detuvieron en flagrancia a José Luis “N”, identificado por las autoridades como integrante de una célula delictiva y relacionado con homicidios y otros delitos de alto impacto. En el sitio se aseguró un arma larga, un cargador y diversas dosis de droga.

De manera paralela, elementos de la SSPC, en coordinación con Defensa y Marina, aseguraron 415 pastillas de fentanilo durante las acciones desplegadas en el municipio.

En total, los operativos permitieron la detención de ocho personas y el aseguramiento de 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, 415 pastillas de fentanilo, vehículos y equipo táctico.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará las investigaciones y responsabilidades legales.