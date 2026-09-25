Hacienda anuncia programa de colocación de valores gubernamentales para el cuarto trimestre de 2026

Pemex (Presidencia)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el programa de colocación de valores gubernamentales correspondiente al cuarto trimestre de 2026, como parte del Plan Anual de Financiamiento y en apego al Paquete Económico aprobado por el Congreso de la Unión y a la Ley Federal de Deuda Pública.

La dependencia señaló que el programa busca mantener una gestión responsable de la deuda pública, con un perfil ordenado de vencimientos, mayor liquidez en las distintas referencias de la curva de rendimientos y condiciones competitivas para cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal.

Para este periodo, Hacienda mantendrá como prioridad el mercado local, debido a su profundidad, liquidez y a la existencia de una base amplia y diversificada de inversionistas. Al mismo tiempo, conservará flexibilidad para ajustar las colocaciones ante cambios en los mercados financieros, procurando un equilibrio entre costo y riesgo.

Cambios en las subastas

En el caso de los CETES, las subastas a 28, 91 y 182 días continuarán realizándose semanalmente, mientras que las correspondientes a uno y dos años se efectuarán cada dos semanas. El rango semanal de colocación se mantendrá entre 5 mil y 20 mil millones de pesos, dependiendo de las condiciones y convocatorias respectivas.

Para los BONDES F, Hacienda continuará utilizando el mecanismo de vasos comunicantes. Las emisiones serán quincenales para los nodos de uno a cinco años y mensuales para los de siete y 10 años.

En cuanto a los BONOS M, se incrementará el monto de las subastas correspondientes a los nodos de cinco y 20 años, mientras que se reducirá el correspondiente al nodo de tres años. Los montos de los instrumentos a 10 y 30 años permanecerán sin cambios respecto al trimestre anterior.

Además, aumentará la frecuencia de las subastas del nodo de 20 años, mientras que las correspondientes a tres, cinco, 10 y 30 años mantendrán su periodicidad. La referencia de 20 años se actualizará al bono con vencimiento en noviembre de 2047.

Respecto a los UDIBONOS, se incrementarán los montos de los nodos de 20 y 30 años y se reducirá el correspondiente al plazo de 10 años. El nodo de tres años mantendrá el monto del trimestre anterior.

También habrá modificaciones en la frecuencia de las subastas: aumentarán las correspondientes a los nodos de 10 y 20 años, disminuirá la del nodo de 30 años y permanecerá sin cambios la del instrumento a tres años.

Hacienda mantendrá estrategia de manejo de deuda

La SHCP indicó que continuará monitoreando la evolución de los mercados financieros y, de ser necesario, utilizará los instrumentos disponibles para preservar condiciones ordenadas de financiamiento.

Entre los principios que regirán la estrategia se encuentra preservar el funcionamiento del mercado local de deuda, fortalecer el mercado de instrumentos sostenibles con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), y consolidar referencias líquidas a lo largo de la curva de rendimientos.

Asimismo, la dependencia mantendrá una estructura de financiamiento basada principalmente en emisiones a tasa fija y de largo plazo, con el objetivo de reducir riesgos de refinanciamiento y la sensibilidad del portafolio ante movimientos en las tasas de interés.

La estrategia también contempla una gestión integral de riesgos asociados con tasas de interés, tipo de cambio, vencimientos, liquidez y condiciones de los mercados, así como operaciones de manejo de pasivos para suavizar los perfiles de amortización.

Hacienda reiteró su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del mercado de deuda local. En caso de que sea necesario modificar el programa de subastas del cuarto trimestre, la dependencia informó que comunicará oportunamente los cambios al mercado mediante el Banco de México y/o sus canales institucionales.