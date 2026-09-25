Huracán Polo: ¿Por qué volvió a subir a categoría 5 por tercera ocasión este 25 de septiembre y dónde tocará tierra en México?

Huracán Polo Imagen difundida por el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) del huracán Polo. Foto: EFE (NOAA/EFE)

El huracán Polo volvió a alcanzar la categoría 5 este viernes 25 de septiembre, después de haber disminuido temporalmente a categoría 4. Aunque puede parecer extraño que un huracán “suba y baje” de categoría varias veces, este comportamiento es posible y ocurre porque la fuerza de estos fenómenos cambia constantemente conforme encuentran distintas condiciones en el océano y la atmósfera.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó la noche del jueves que Polo tenía vientos sostenidos de alrededor de 240 kilómetros por hora, por lo que era considerado categoría 4. En ese momento, el organismo pronosticó que el sistema podía recuperar la categoría 5 durante el viernes. De acuerdo con su trayectoria, el pronóstico es que continúe avanzando con la posibilidad de que el lunes 27 de septiembre llegue a tierras mexicanas, aunque con menor intensidad.

¿Qué hace que un huracán gane fuerza aunque ya la había perdido?

La explicación más sencilla es que un huracán funciona como un enorme sistema que obtiene energía del agua cálida del océano.

Cuando permanece sobre aguas suficientemente cálidas y encuentra condiciones favorables en la atmósfera, puede ganar fuerza. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos señala que las aguas oceánicas cálidas son uno de los elementos fundamentales para que un huracán pueda desarrollarse y mantenerse.

Por el contrario, el huracán puede debilitarse cuando encuentra condiciones que dificultan su organización. Entre ellas están las aguas más frías, el aire seco o vientos fuertes en diferentes alturas de la atmósfera. Estos últimos pueden alterar la estructura del huracán y dificultar que mantenga su centro bien organizado.

Por eso, la intensidad de un ciclón no aumenta o disminuye necesariamente de manera continua. Un huracán puede pasar por una zona que favorezca su fortalecimiento, debilitarse algunas horas después y posteriormente recuperar fuerza si vuelve a encontrar condiciones adecuadas.

¿Por qué Polo subió a Categoría 5 por tercera ocasión este viernes 25 de septiembre?

Polo alcanzó por primera vez la categoría 5 durante esta semana, con vientos sostenidos que llegaron a superar los 250 kilómetros por hora. Posteriormente, su intensidad disminuyó y el jueves 24 de septiembre el NHC lo clasificó como categoría 4, con vientos de aproximadamente 240 kilómetros por hora.

Sin embargo, el organismo estadounidense y la CONAGUA informaron que este viernes 25 de septiembre, el fenómeno meteorológico volvió a alcanzar la categoría 5.

Por ello, que Polo haya pasado de categoría 5 a 4 y posteriormente recuperado la categoría máxima no representa una contradicción en los pronósticos, sino una muestra de que la intensidad de un huracán puede fluctuar en periodos relativamente cortos. De hecho, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos documenta casos anteriores, como el huracán Irma en 2017, que descendió temporalmente a categoría 4 y posteriormente volvió a alcanzar categoría 5.

¿Cuál es la Trayectoria del Huracán Polo y dónde tocaría tierra en México?

En su reporte matutino de este viernes 25 de septiembre, el Sistema Meteorológico Nacional y Protección Civil destacaron que se encuentra a 430 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Baja California Sur.

Sin embargo, continuará avanzando y se espera que de un giro que podría resultar en que llegue a Baja California Sur y posteriormente a Sinaloa, tocando tierra el lunes 29 de septiembre ya degradado y no con la categoría 5 que ostente nuevamente el día de hoy.