Huracán Polo alcanza categoría 4 y genera lluvias intensas en el Pacífico mexicano

Huracán Polo

El huracán Polo se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y mantiene bajo vigilancia a diversos estados del Pacífico mexicano, debido a las lluvias torrenciales, fuertes vientos y elevado oleaje que genera su circulación.

A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizó a 315 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 775 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, con rachas de hasta 295 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte meteorológico, Polo provocará lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el oeste, sur y costa de Jalisco; Colima, así como en la costa y oeste de Michoacán.

También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur y las costas de Nayarit, además de precipitaciones fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en el oeste de Guerrero.

En las zonas costeras de Colima y Michoacán se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Para las costas de Jalisco y Guerrero se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora.

El oleaje también representa un riesgo, con alturas de 5 a 7 metros en las costas de Michoacán, de 3 a 5 metros en Jalisco, Colima y Guerrero, y de 2 a 3 metros en las costas de Nayarit.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones asociadas con el huracán podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortaron a la población a mantenerse atenta a la evolución del sistema y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Asimismo, se pidió consultar únicamente fuentes oficiales para conocer la trayectoria y posibles efectos de Polo sobre territorio nacional.