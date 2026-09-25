Harfuch reporta más de 6 mil 500 detenidos y reducción de homicidios en Tabasco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (Presidencia)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de septiembre de 2026, más de 6 mil 500 personas fueron detenidas en Tabasco como resultado de los operativos coordinados entre las instituciones federales y las autoridades estatales.

Durante la presentación de los avances en materia de seguridad, el secretario destacó que las acciones de inteligencia, investigación y despliegue operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, así como las corporaciones estatales, han permitido avanzar en la identificación y detención de objetivos vinculados con hechos violentos.

En el mismo periodo, las autoridades reportaron el aseguramiento de 2 mil armas de fuego, más de 39 mil 800 cartuchos, 2 mil 600 cargadores y aproximadamente 13 toneladas de droga.

De acuerdo con el informe, el fortalecimiento de las capacidades operativas en Tabasco comenzó en febrero de 2025 y posteriormente tuvo una nueva ampliación en mayo de este año, con el objetivo de reforzar la coordinación y dar continuidad a las investigaciones contra grupos delictivos.

Detenciones de objetivos prioritarios

Entre las detenciones destacadas se encuentra la de Francisco Javier “N”, alias “El Guasón”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Tabasco y presunto líder de una célula dedicada a la venta y distribución de droga, extorsión y agresiones contra grupos rivales.

Posteriormente fue detenido Edson Aldair “N”, alias “Avala”, quien habría asumido funciones de mando dentro de la organización tras la captura de “El Guasón”.

También fueron detenidos Fermín “N”, relacionado con el homicidio calificado de nueve personas; Rosario “N”, alias “La Cáscara”, vinculado con secuestro y asociación delictuosa; y Adrián “N”, alias “La Geisha”, señalado como presunto operador de un grupo relacionado con secuestro, extorsión y homicidio.

Otro de los detenidos fue Rodolfo “N”, alias “El Cubano”, relacionado con el ataque ocurrido el 24 de noviembre en un bar, donde seis personas perdieron la vida y diez resultaron heridas.

Las autoridades señalaron que estas detenciones han tenido como objetivo reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales mediante la identificación de quienes presuntamente ordenan y ejecutan homicidios, extorsiones, secuestros y otros delitos.

Operativos recientes

En acciones recientes, en Huimanguillo fueron detenidas tres personas, entre ellas Carlos Alfonso “N”, alias “El Sombra”, identificado como presunto integrante de un grupo generador de violencia en la región.

En el mismo municipio fue detenido Jesús Alejandro “N”, a quien se le aseguraron mil 800 kilogramos de marihuana y 87 kilogramos de metanfetamina.

En Villahermosa fueron detenidos seis hombres, entre ellos Cristian Humberto “N”, alias “El Diablo”, señalado como presunto operador y líder de una célula delictiva. En el operativo se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga.

En Paraíso fueron detenidos José Luis “N” y Miguel “N”, identificados como exservidores públicos municipales y presuntamente relacionados con actividades delictivas. Las autoridades reportaron que estaban en posesión de armas de fuego, hidrocarburos y narcóticos.

Asimismo, en Punduacán y Comalcalco se catearon cuatro inmuebles vinculados con actividades ilícitas, donde fueron asegurados 152 mil litros de diversos productos químicos, además de contenedores, tractocamiones, pipas, tolvas, plataformas de carga y vehículos. En estas acciones fueron detenidas dos personas.

En Nacajuca fue detenido Darwin “N”, señalado como presunto operador regional de un grupo delictivo, mientras que en el municipio de Centro fueron capturados ocho integrantes de una célula vinculada con los hechos violentos del 24 de junio, cuando fueron incendiados vehículos y establecimientos comerciales.

En otro operativo realizado en Centro fueron detenidas siete personas identificadas como integrantes de una célula delictiva.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para identificar a quienes ordenan los hechos violentos y debilitar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales, con especial atención en delitos como la extorsión.



