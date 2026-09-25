México rompe cinco récords históricos de turismo en primeros siete meses de 2026

Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que México registró cinco máximos históricos en materia turística durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó la Secretaría de Turismo.

Entre enero y julio, el país recibió 59.7 millones de visitantes internacionales, cifra que representa un incremento de 7% respecto al mismo periodo de 2025.

Del total, 28.9 millones fueron turistas internacionales, es decir, visitantes que pernoctaron en territorio nacional, lo que significó un crecimiento de 4.5% anual. La Secretaría de Turismo señaló que este incremento se ubicó por encima del crecimiento mundial, estimado en 3%.

La derrama económica generada por los viajeros internacionales alcanzó 21 mil 743 millones de dólares, un aumento de 1.3% frente al mismo periodo del año anterior.

Cruceros y empleo turístico alcanzan máximos

El turismo de cruceros también registró cifras históricas. Durante los primeros siete meses del año arribaron 7.4 millones de cruceristas, 13.6% más que en enero-julio de 2025.

La derrama económica de este segmento alcanzó 649 millones de dólares, un incremento de 17.3%.

La dependencia destacó además el comportamiento del empleo turístico, que llegó a 5.07 millones de personas, la cifra más alta registrada hasta ahora y equivalente a 9.3% del empleo nacional. Del total, 54% corresponde a mujeres.

En cuanto al turismo nacional, 65 millones de mexicanos viajaron entre enero y julio, 2% más que en el mismo periodo de 2025.

Entre los mercados internacionales que registraron mayores incrementos destacaron Canadá, con 7%; Brasil, con 29%, y Japón, con 15%, lo que, de acuerdo con la dependencia, refleja una mayor diversificación de los mercados de promoción turística.

Julio también registra cifras récord

Durante julio de 2026 se alcanzaron tres máximos históricos: 8.7 millones de visitantes internacionales, 2.9% más que en julio de 2025; 4.4 millones de turistas internacionales, un incremento de 3.8%, y 856 mil cruceristas, 3% más que el mismo mes del año anterior.

La secretaria de Turismo destacó además el proyecto para establecer el primer home port de cruceros en México, iniciativa que permitiría que los pasajeros pernocten en territorio nacional antes o después de abordar sus embarcaciones, con el potencial de incrementar la derrama económica asociada a este segmento.

La dependencia mantiene como objetivo superar los 51 millones de turistas internacionales al cierre de 2026.

Impulsan turismo comunitario

Como parte de la estrategia turística, se informó sobre el fortalecimiento del turismo comunitario, reconocido desde marzo de este año como un asunto de interés público.

La estrategia contempla el reconocimiento de comunidades que protegen y aprovechan su patrimonio biocultural para desarrollar productos turísticos. En este marco se han otorgado 943 distintivos a actividades como cocinas tradicionales, talleres artesanales, servicios acuáticos y experiencias de naturaleza.

También se prepara una guía con 286 experiencias comunitarias que han recibido capacitación, digitalización y geolocalización para incorporarse a itinerarios de agencias de viajes.

En paralelo, Fonatur trabaja en el fortalecimiento de destinos comunitarios y en modelos integrales de desarrollo turístico.

Acapulco, Michoacán y Tulum concentran proyectos

En Acapulco se desarrolla el programa “Acapulco se transforma contigo”, que contempla acciones de mantenimiento urbano, recolección de basura, senderos, accesos a playas, renovación de la avenida Costera Miguel Alemán, recuperación de espacios y servicios de agua, entre otras obras.

Como parte de la estrategia se incorporaron nuevas rutas turísticas y se recuperó una conexión internacional. La dependencia reportó cinco millones de llegadas de turistas a Acapulco, un aumento de más de 23% frente al periodo comparable del año anterior.

En Michoacán se desarrollan seis proyectos de infraestructura turística y se fortalecen experiencias comunitarias. La Secretaría reportó la entrega de más de 8 mil 500 equipos para actividades relacionadas con este segmento, además de una agenda deportiva y cultural que permitió superar las 20 mil noches de hospedaje. La entidad registró tres millones de llegadas de turistas, 10% más que el año anterior.

En Tulum se desarrolla la estrategia “Tulum Renace”, que incluye acciones de ordenamiento, infraestructura y fortalecimiento de los servicios turísticos. Para la temporada alta se contempla el regreso de cinco vuelos internacionales y la elaboración de un catálogo de prestadores de servicios.

Inteligencia artificial y digitalización para promocionar destinos

La plataforma Visit México multiplicó nueve veces el número de usuarios tras su renovación y actualmente registra más de 1.3 millones de usuarios, con un alcance estimado de 300 millones de personas a través de canales digitales.

La plataforma incorpora herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los visitantes a planificar viajes de acuerdo con sus intereses.

También se presentó un nuevo Atlas Turístico, que cuenta con más de 32 capas de información geolocalizada sobre destinos, atractivos, sitios Patrimonio de la Humanidad, horarios y servicios.

El Centro de Monitoreo Turístico aumentó 72% su capacidad y pasó de supervisar 70 a 121 centros turísticos.

En materia de digitalización, 67% de los trámites de la Secretaría de Turismo ya se realizan de manera digital, lo que ha permitido incorporar a más de 97 mil 800 prestadores de servicios.

México suma 140 nuevas rutas aéreas

Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, México participó en 25 ferias y caravanas internacionales de promoción turística en tres continentes.

En conectividad aérea, el país incorporó 140 nuevas rutas, 76 nacionales y 64 internacionales. Tan sólo entre junio y agosto se abrieron 54 nuevas conexiones.

También se fortaleció la comercialización digital de los servicios de Grupo Mundo Maya y se amplió la oferta de rutas de Mexicana, mientras que el Tren Maya registró un aumento en la llegada de pasajeros internacionales.

La promoción gastronómica también se amplió. La Guía Michelin pasó de reconocer establecimientos en cinco estados a hacerlo en nueve, con más de 250 distinciones para restaurantes del país. Además, más de 200 cocineras tradicionales participaron en actividades de promoción internacional.

Turismo deportivo, capacitación e inversión

La dependencia informó que se realizan más de 94 eventos deportivos que contribuyen a generar afluencia y pernocta en distintas temporadas del año.

En materia de calidad turística se entregaron más de 16 mil distintivos, 62% más que en el periodo comparable, mientras que el número de prestadores capacitados aumentó 130%.

La oferta de capacitación incluye alrededor de 7 mil horas gratuitas en modalidad virtual. Asimismo, el número de guías turísticos superó los 8 mil, un crecimiento de 150% frente al mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, la inversión privada turística alcanzó mil 965 millones de dólares, equivalente a 6.3% de la inversión nacional. La dependencia informó que trabaja con ONU Turismo y otras instituciones en una guía de inversión y un decálogo orientado a promover proyectos turísticos sustentables y vinculados con las comunidades.

Finalmente, Ángeles Verdes reportó más de 558 mil turistas atendidos y 233 rutas recorridas. La institución también opera un centro de monitoreo con atención las 24 horas para brindar orientación a los viajeros.