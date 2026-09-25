La Barredora está “muy mermada” y dividida en dos grupos, afirma Harfuch

Omar García Harfuch

La organización criminal conocida como La Barredora se encuentra “muy mermada” y actualmente está dividida en dos facciones, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina realizada este viernes en Tabasco.

El funcionario explicó que la estructura criminal ha sufrido diversas fracturas como consecuencia de las detenciones de sus principales integrantes. De acuerdo con su exposición, el grupo llegó a dividirse inicialmente en cuatro partes y actualmente opera en dos facciones, encabezadas presuntamente por sujetos identificados con los alias de “El Prada” y “La Mosca”.

“Está muy mermada esa organización, prácticamente está partida en dos”, señaló Harfuch al ser cuestionado sobre el poderío actual de La Barredora y el impacto que han tenido las acciones de seguridad contra sus integrantes.

Detenciones han afectado su estructura

García Harfuch destacó que durante los últimos meses se han realizado numerosas detenciones relacionadas con La Barredora y con grupos surgidos de sus distintas escisiones.

Entre los casos mencionados previamente por las autoridades se encuentra la captura de Ulises Pinto Madera, “El Pinto”, señalado como uno de los principales operadores de la organización, así como la detención de Arturo Gómez Marín, “El Vampiro”, identificado por autoridades como un integrante de alto nivel de la estructura.

Más recientemente, en agosto pasado fue detenido Jorge Luis “N”, alias “Koki”, identificado por las autoridades como líder del grupo Pueblo Unido y exoperador de La Barredora. Según García Harfuch, esta organización representaba una de las escisiones del grupo criminal.

El secretario federal sostuvo que el conjunto de operativos y detenciones ha modificado la estructura de La Barredora y reducido su capacidad de operación, aunque no señaló que la organización haya dejado de actuar en Tabasco.

Reconoce a policías estatales de Tabasco

Harfuch también destacó la participación de los elementos de la Policía Estatal de Tabasco en las acciones contra las organizaciones criminales.

Aclaró que los resultados no obedecen a una sustitución general de los policías estatales, sino al cambio en los mandos y, principalmente, a una nueva instrucción y coordinación derivada del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad.

“Son los mismos policías valientes de aquí de Tabasco”, afirmó el secretario, al reconocer el trabajo realizado por los elementos estatales junto con las instituciones federales.

La declaración ocurre después de una serie de operativos coordinados entre autoridades federales y estatales que han derivado en la captura de integrantes de La Barredora y de grupos relacionados con sus distintas divisiones.

La detención de Hernán Bermúdez Requena, identificado por las autoridades como presunto líder de La Barredora, también forma parte de los antecedentes de estos operativos. Bermúdez fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente trasladado a México, donde enfrenta procesos penales; su responsabilidad deberá determinarse conforme al proceso judicial correspondiente.