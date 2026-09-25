Propone magistrado que INE analice denuncia de MC contra Morena por presuntos actos anticipados

Reyes Rodríguez Mondragón

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocar el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE), que se declaró incompetente para conocer una denuncia de Movimiento Ciudadano (MC) contra Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

El proyecto de resolución, correspondiente al expediente SUP-REP-43/2026, plantea que la autoridad electoral nacional debe analizar de manera integral los hechos denunciados por MC, al considerar que la UTCE los fragmentó indebidamente al remitir su conocimiento a los organismos públicos locales electorales de Aguascalientes, Campeche, Colima, Nayarit, Querétaro y Sinaloa.

¿Por qué fue la denuncia?

MC denunció a Morena por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así como por una posible falta al deber de cuidado, al señalar que el partido habría desplegado una conducta sistemática para posicionar anticipadamente perfiles políticos rumbo a las elecciones de gubernaturas en distintas entidades.

De acuerdo con la denuncia, estas actividades estarían vinculadas con el proceso interno para la selección de las llamadas “Coordinaciones de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional”.

Sin embargo, la UTCE determinó que el INE no era competente para conocer el asunto, debido a que los hechos podían ser individualizados y analizados por entidad federativa, por lo que correspondía a los organismos públicos locales electorales de cada estado conocer de las denuncias.

Ante esta determinación, MC interpuso un Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador ante la Sala Superior; el partido argumentó que la autoridad electoral analizó de manera aislada hechos que fueron denunciados como parte de una misma conducta sistemática de Morena en distintas entidades.

La representación de MC sostuvo que separar los hechos impediría analizar conjuntamente la posible relación entre las distintas designaciones y actividades denunciadas. Además, señaló que la falta al deber de cuidado atribuida a Morena, al tratarse de un partido político nacional, también debía ser considerada para determinar la competencia del INE.

En su proyecto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón considera que la UTCE fragmentó indebidamente los hechos, pues aunque la realización de actividades en distintas entidades federativas no implica por sí misma que la competencia corresponda al INE, en este caso existen elementos comunes que podrían justificar un análisis conjunto.

La ponencia señala que era necesario examinar la posible relación entre los hechos denunciados, incluido el eventual papel de órganos nacionales de Morena, antes de determinar si correspondía dividir el asunto por entidad federativa.

Si se aprueba el proyecto, la UTCE deberá asumir el conocimiento de la denuncia y continuar su trámite mediante el análisis conjunto de los hechos.

La propuesta de Rodríguez Mondragón no determina que Morena haya incurrido en actos anticipados de precampaña o campaña ni acredita la existencia de una conducta sistemática. Esas cuestiones, en su caso, deberán determinarse durante el procedimiento correspondiente.