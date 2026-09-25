Se destapó la “cloaca” en el Istmo: ¿qué es el Grupo Juchitán y quién es su líder, “El Señor del Viento”?

Grupo Juchitán El Operativo Enjambre destapó una red de corrupción y complicidades criminales en el Istmo. (Cuartoscuro)

El Operativo Enjambre “destapó una cloaca” de corrupción y complicidades criminales en el Istmo de Tehuantepec, donde la policía de Juchitán ya fue desarmada en su totalidad, además de que se solicitó la desaparición del ayuntamiento.

Todo empezó con la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, por presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, lo cual forma parte de una investigación sobre una presunta red criminal que opera en esa región de Oaxaca.

Fuentes aseguraron a La Crónica de Hoy, como destacó la columna Pepe Grillo, que las autoridades federales buscan capturar a un hombre identificado como “El Señor del Viento”, a quien ubican como el principal operador de esa estructura.

Este viernes 25 de septiembre, la Policía municipal fue desarmada completamente debido a falta de condiciones en el Ayuntamiento, cuya disolución, de igual manera, fue formalmente solicitada por el gobernador Salomón Jara.

🇲🇽👉 Tras la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que solicitará al Congreso estatal la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.



⚖️ La medida contempla designar a un encargado de la… pic.twitter.com/o2vmqI0f7Y — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 25, 2026

¿Qué es el llamado “Grupo Juchitán”?

Aunque las autoridades no han identificado oficialmente a una organización criminal denominada “Grupo Juchitán”, fuentes consultadas por La Crónica de Hoy describieron una estructura integrada por operadores políticos, funcionarios municipales, mandos policiacos y presuntos integrantes del crimen organizado que habría facilitado la operación de Los Cromos, célula que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca identifica como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Fiscalía, Miguel Sánchez Altamirano presuntamente favoreció el fortalecimiento de esa estructura desde el gobierno municipal, por lo que enfrenta cargos por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

¿Quién es “El Señor del Viento”?

Hasta ahora, las autoridades no han revelado públicamente la identidad del hombre conocido como “El Señor del Viento”.

Sin embargo, fuentes consultadas por La Crónica de Hoy lo identificaron como el principal operador criminal en el Istmo de Tehuantepec y uno de los objetivos prioritarios de la estrategia federal desplegada en la región.

Las mismas fuentes refirieron que comenzó su actividad delictiva hace varias décadas, cuando el cultivo de marihuana tenía una fuerte presencia en la zona. Con el paso del tiempo habría asumido el control de la organización y actualmente tomaría las principales decisiones relacionadas con su operación.

Según la información obtenida por La Crónica de Hoy, fue quien ordenó extender el cobro de piso incluso a comunidades de alta marginación, donde esa práctica no era habitual.

Las fuentes también señalaron que ordenó el asesinato de uno de sus antiguos jefes regionales durante una fiesta patronal, luego de que éste se negara a extorsionar a habitantes de su propia comunidad.

Extorsión llegó incluso a centros de asistencia

Fuentes consultadas por La Crónica de Hoy indicaron que la política de cobro de piso alcanzó incluso a instituciones de asistencia social.

Entre los casos referidos, señalaron que responsables de casas de atención para menores huérfanos recibieron exigencias para entregar parte de los recursos provenientes de subsidios estatales como pago de derecho de piso.

Las mismas fuentes afirmaron que la instrucción consistía en obtener recursos de prácticamente cualquier actividad o institución con acceso a financiamiento público o privado.

Hasta el momento, estos hechos no forman parte de imputaciones públicas formuladas por las autoridades ministeriales.

Operativo dejó tres detenidos y bloqueo de cuentas

La captura de Miguel “Quetu” Sánchez fue realizada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y áreas de inteligencia federales y estatales.

En el operativo también fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parka”. Posteriormente fue capturado el excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, Jhon Keny Moreno, señalado por presuntamente brindar protección a Los Cromos.

Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias relacionadas con la investigación para afectar la capacidad financiera de la presunta organización criminal.

Operativo Enjambre JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA, 23SEPTIEMBRE2026.- En un operativo conjunto entre Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, y autoridades estatales, fue tenido el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, población zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Miguel “N” alias “Quetu”, así como Carlos Alberto “N” alias “La Parca” por presuntos delitos de extorsión y delitos contra la seguridad del estado. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, los detenidos mantenían relación con la cédula delictiva denominada “Los Cromos”, que opera en la región y que según investigaciones funciona como brazo operativo del Cartel Jalisco Nueva Generación. FOTO: FGEO/CUARTOSCURO.COM (Fotografía Cortesía)

Vínculos políticos también son investigados

Fuentes consultadas por La Crónica de Hoy señalaron que Miguel “Quetu” Sánchez mantenía relaciones políticas con distintos actores del gobierno estatal, incluidos funcionarios vinculados con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Secretaría de Turismo.

Después de la detención comenzaron a circular convocatorias en redes sociales y aplicaciones de mensajería para respaldar al alcalde.

Asimismo, se registraron bloqueos carreteros en distintos puntos de Juchitán por parte de simpatizantes y grupos afines, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales.