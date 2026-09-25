Padres de los bebés fallecidos en el HGZ en Durango sostienen diálogo con titular del IMSS

Fermín Flores, representante legal

“Fue la primera vez que recibieron la disculpa que necesitaban”,explicó el representante legal de los padres de los bebés fallecidos en el Hospital General de Zona no. 1, en Sonora. Tras emerger de una reunión con el titular del IMSS, Zoé Robledo, el abogado Fermín Flores afirmó que sus representados y el Seguro Social alcanzaron algunos acuerdos que “favorables”.

Al respecto, el jurista adelantó que la próxima reunión entre las partes será “próximamente en 15 días”, sesión en la que el IMSS pedirá una investigación independiente a la Fiscalía. De acuerdo con Flores, el Seguro Social se comprometió a que en las investigaciones no va a interferir personal de Durango; “consideramos que fue una reunión que sí abonó más que nada a la tranquilidad que ocupan los padres en este momento”.

Sobre próximas acciones legales, el abogado aseveró que los padres no desean, al menos por el momento, emprender nuevas: “No quieren moverle mucho al tema de sus bebecitos, que se siga reviviendo el tema todos los días. Ellos a partir de esta reunión no puedo adelantarme, no sé si van a seguir con con lo mismo, si van a cambiar a lo mejor la postura, más relajados o puede ser más enojados”, describió.

A decir de Flores, el IMSS reconoció su error, disculpa mediante. También explicó que las autoridades del Seguro Social les garantizaron que “van a estar muy atentos en esa cuestión (la falta y correcta utilización de insumos al interior del hospital)”. El abogado sostuvo que Robledo aseguró que habrá cambios en el nosocomio a solicitud de los padres: “El director se comprometió y entonces vamos a estar en la espera, porque son acciones que se van a tomar a la brevedad y son acciones que implican, supongo que una inversión que no puede ser de la noche a la mañana”.

Más allá de esta primera reunión, el abogado de los padres recalcó que las denuncias presentadas por los padres siguen en pie, aunque dado que el director del IMSS atendió de forma personal a las familias, la posibilidad de continuar el reclamo por la vía legal podría ser desechada. “Posiblemente pueda cambiar la dirección de lo que hasta ahorita llevamos”.

En la misma línea, Flores informó que no se tocó el tema de que los padres reciban algún tipo de indemnización “porque es un tema muy sensible, aquí no estamos por el tema económico, porque eso sería muy grave”, amplió.

Celebró que el Seguro Social esté ofreciendo “apoyo inmediato a las familias”, tanto psicológico, en gastos funerarios, traslados, medicamento y atención médica para las madres que igualmente resultaron afectadas.

“Consideramos que se dio un paso muy importante en beneficio de las familias (…), se aminoró ese dolor por esa disculpa y el perdón que se otorgó”, cerró el abogado tras enfatizar que, por el momento, no es el deseo de sus representados exigir la destitución de ninguna persona, pero sí esperan que en caso de que se asignen responsabilidades sobre algún funcionario o trabajador en particular lo correcto sería que esa persona ya no atienda pacientes.