Vende DIF de la Ciudad de México agua insalubre

Agua no apta El DIF de la CDMX vende agua a familias capitalinas que representa un riesgo para la salud. (Especial)

Las denuncias sobre agua contaminada e insalubre, vendida por el DIF a familias de escasos recursos y ofrecida también como parte del programa “Agua Bienestar” del gobierno de la CDMX fue hilo conductor de esta investigación…

“Se está jugando con la salud de las personas, es agua para beber, a las siete de la mañana ya están formados para llenar su garrafón, si supieran la calidad, es como si tomaran de la llave”, alertó Marco Antonio Parra, quien trabajó en este servicio durante 16 años.

En una franja marginada del pueblo iztapalapense de Santiago Acahualtepec se encuentra la planta Josefa Ortiz, operada por el DIF CDMX desde hace más de 15 años y considerada matriz del negocio. Punto estratégico, por la falta de agua.

La historia comenzó ahí. Después en el pueblo de San Miguel Ajusco, otra zona olvidada, donde se ubica la segunda purificadora de la institución.

La labor periodística se prolongó por semanas. En el camino se sumaron trabajadores y ex trabajadores de ambas instalaciones, con la misma inquietud: la mala calidad del agua y el riesgo para la salud de consumidores. Además de sus voces, compartieron a LA CRÓNICA DE HOY diversas pruebas: fotografías, videos, documentos oficiales…

Este reportero acudió en distintas ocasiones a las supuestas purificadoras. El objetivo fue comprar garrafones con agua, sellados con la marca DIF, con valor comercial de 5 pesos cada uno, llenados en diferentes días y horarios, entre el viernes 28 de agosto y el martes 1 de septiembre, a fin de contrarrestar las muestras.

Como usuario simulado, se constató lo ya referido por múltiples fuentes, en especial en la planta Josefa: garrafones formados sobre un piso polvoriento y colmado de mugre, tanto en la calle como en el patio de entrega y cobro; una zona de lavado de envases -visible para la gente- sin puerta ni cubierta ante impurezas, donde lo mismo se paseaba el vigilante, choferes o vendedores ambulantes; una cobradora en contacto directo con monedas y billetes, y luego participante en el “enjuague” de garrafones; personal sin equipo de protección, rejillas oxidadas y camionetas viejas y vandalizadas.

Agua del DIF La dependencia vende agua a bajo costo pero insalubre a familias de escasos recursos.

El trabajo no terminó ahí. Los garrafones obtenidos fueron enviados a dos laboratorios especializados en análisis bacteriológico del agua. Y los resultados fueron coincidentes: el agua comercializada en el DIF y Agua Bienestar “no es apta para consumo humano” y “representa un riesgo para la salud pública por posible transmisión de infecciones gastrointestinales o proliferación de patógenos oportunistas”.

Bacilos: ¿qué se halló en el agua del DIF?

Agua no apta El líquido vendido por el DIF contiene contaminantes biológicos que la vuelven no apta para su consumo.

Una de las muestras fue estudiada por Tecnoprotección Ambiental. Tres de los cuatro parámetros examinados violaron la normatividad: las bacterias llamadas aerobias, microrganismos capaces de crecer en presencia de oxígeno, alcanzaron 480 unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml), cuando el número máximo permitido por la NOM-092-SSA1-1994 es de 100 UFC/ml. “Se rebasa casi en cinco veces el límite. Se evidencia estancamiento del agua, deficiencia en sistemas de desinfección o mala praxis sanitaria en lavado/llenado de garrafones”, se indicó en el estudio.

Los coliformes totales, bacilos asociados a la mala higiene, se detectaron igual “fuera de límite”, con un registro de 8 por cada 100 mililitros, cuando la NOM-210-SSA1-2014 sobre determinación de patógenos exige una estricta ausencia (menos de 1.1). “Es una contaminación sanitaria severa; indica pérdida de la integridad higiénica en el proceso de purificación, falla en las membranas de filtración/ósmosis inversa, o proliferación de biofilmes (bacterias viscosas) en tuberías y boquillas de llenado”.

Interpretacion analisis (Leibnitz M)

Un tercer elemento abonó al riesgo: el nivel de cloro residual libre resultó insuficiente, conforme a la NOM-201-SSA1-2015 sobre especificaciones sanitarias en agua y hielo para consumo humano. “Al no contar con una barrera desinfectante mínima efectiva, la muestra queda totalmente expuesta a la proliferación de microflora oportunista”.

Aunque no se encontró contaminación fecal, “esto no exime la severidad del riesgo biológico global presente por mesófilos aerobios y coliformes totales”, indicó la empresa y concluyó: “El agua no es apta”.

Interpretacion analisis (Leibnitz M)

Otros dos garrafones se remitieron a LV Laboratorios Clínicos, y los resultados fueron más alarmantes: el primero arrojó 900 unidades formadoras de colonias (UFC) de mesófilos aerobios por cada mililitro, 8 veces más del límite aceptado por la Secretaría de Salud, además de 16 coliformes totales por cada 100 mililitros, cuando la normatividad marca cero. “Se recomienda realizar el mantenimiento de los filtros, así como continuar con los monitoreos para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente”, se estableció en el documento.

En un segundo garrafón el número de bacterias, hongos y levaduras aerobias se disparó hasta 16 mil 200 por cada mililitro -lo permitido son 100 por mililitro-, un resultado de escándalo.

Agua no apta La purificadora del DIF luce sucia y descuidada.

“Los coliformes totales pueden tener su origen en las heces fecales, una salmonelosis es por coliformes y mesófilos aerobios, se evidencia un mal sistema de filtrado, mal lavado de envases, falta equipo de protección y sanitización. Se están aprovechando de la necesidad de la gente, la manejan como agua purificada cuando no es así”, afirmó Juan Francisco Bustamante, investigador de rellenadoras de agua en el país y presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación y Agua en México: por el derecho de todos al agua de calidad.

-¿Esta agua implica riesgo a la salud pública?

-Por supuesto, es contaminación por falta de higiene. No debe consumirse. En los últimos tiempos los casos a nivel nacional de gastroenteritis por consumo de agua contaminada han subido entre 500 y 600 mil cada año.

-Está involucrado Agua Bienestar…

-Como asociación nos hemos acercado a ese programa para tomar muestras en sus instalaciones y se nos ha prohibido, con el argumento de que no somos público objetivo ni estamos dados de alta. En principio, el gobierno está reconociendo que la Secretaría de Gestión del Agua no es capaz de entregar agua de calidad.

-¿Esta distribución se encuentra regulada?

-No, estos establecimientos gubernamentales no tienen aviso de funcionamiento de la Cofepris, y carecen de estudios bacteriológicos. Son negocios de rellenadoras solventados con recursos públicos, ¿quiénes son sus clientes? Los votantes. Algo básico como el agua se condiciona a estar en el programa o a votar por determinado movimiento. No les importa la calidad del agua ni que la gente enferme, les importan los votos; van y rellenan hasta en la llave y la venden como purificada en colonias con agua deplorable.

-Los resultados coinciden, pero varía el número de bacterias…

-No hay un estándar en el tratamiento del agua ni en el manejo de los envases.

Según el artículo 118 de la Ley General de Salud corresponde a la Secretaría de Salud emitir y vigilar las normas oficiales sobre tratamiento del agua para uso y consumo humano y, en conjunto con las entidades federativas -artículo 119-, vigilar y certificar la calidad de esa agua.

Declive: ¿cómo decayó la distribución de agua del DIF?

Agua no apta El agua vendida por el DIF representa un riesgo sanitario.

La distribución de agua purifica en el DIF CDMX se remonta a 2007, cuando el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard impulsó un programa para crear cooperativas a las cuales pudieran incorporarse personas desempleadas. Con los años, el proyecto creció hasta tener 60 sociedades, además de otros 98 puntos de distribución: 52 Centros DIF, 44 comedores populares y las dos plantas purificadoras, en Iztapalapa y Ajusco. Se llegó a contar hasta con 17 camionetas repartidoras y 10 pipas; el agua siempre ha sido abastecida de manera gratuita por la hoy Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), antes SACMEX.

“En los mejores tiempos logramos distribuir más de 1 millón 300 mil garrafones al año”, contó Mauricio Hernández, quien durante 18 años se encargó de la producción en ambas plantas.

Todavía en 2021 la meta de garrafones entregados se estableció en 865 mil, con un presupuesto operativo de 4 millones 700 mil pesos.

El precio del garrafón se fijó al principio en 3 pesos: 2 para cooperativas y 1 como cuota de recuperación a favor del DIF. Después, el precio subió a cinco pesos: 3 para cooperativas y 2 de recuperación.

En 2022 se implementó la venta al público en las dos plantas y Centros DIF: miles de garrafones al día…

Según múltiples testimonios -a detallarse en las siguientes entregas-, corrupción y malos manejos fueron desgastando el modelo desde aquel 2022, aunque la peor época se ha dado a partir de octubre de 2024, con la llegada de Beatriz Rojas Martínez - esposa del ex alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chígüil, hoy senador- como directora del DIF capitalino y de otros integrantes de su camarilla política: Julia Solorio, directora de Desarrollo Comunitario, su esposo Rubén Linares Flores, director de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes, su brazo derecho Luis Herrera Guerrero y Sergio Sánchez Muñoz, director de Capital Humano, así como de Miguel Enrique Guzmán, jefe de Administración de Centros Comunitarios.

El 30 de diciembre de 2024 la jefa de gobierno Clara Brugada anunció el arranque de Agua Bienestar bajo el mismo esquema DIF: producción de miles de garrafones para vender en 5 pesos en colonias pobres.

Pese a las innumerables denuncias internas sobre la calidad del agua, nueve meses después, el 6 de octubre del 2025, Brugada destapó el uso de las dos plantas del DIF como abastecedoras de garrafones de su programa estelar. “La directora del DIF nos ha estado apoyando con sus plantas”, dijo, mientras José Mario Esparza, titular de la Segiagua, detalló: “Nuestras plantas se suman a la producción que ya se tenía con las dos plantas del DIF. Agradecemos al DIF por el apoyo para que la población que más lo necesita pueda recibir un garrafón con todas las certificaciones”.

Palabras al aire…

Con base en bitácoras proporcionadas por trabajadores y la circulación de camionetas con el logo oficial del programa, LA CRÓNICA DE HOY pudo constatar el envío de cientos de garrafones para Agua Bienestar: alrededor de 800 diarios.

Se ignoró la voz del personal de las plantas y también documentos oficiales de la autoridad sanitaria…