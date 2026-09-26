Exgobernador de BC, Ernesto Ruffo Appel, abandonó el penal del Altiplano

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, salió del Altiplano a bordo de una unidad de la Guardia Nacional y será escoltado hasta su domicilio en Ensenada (Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

Ruffo Appel seguirá proceso en casa — Dos meses después de haber estado preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya, Estado de México, este sábado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, salió de esta cárcel, para seguir en prisión domiciliaria su proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal.

El exmandatario, que fue detenido el 16 de julio en Ensenada y vinculado a proceso una semana después, junto con otros acusados, salió este sábado en una unidad de la Guardia Nacional y será escoltado por este misma corporación hasta que se encuentre en su domicilio en Ensenada.

Este 25 de septiembre la jueza de control, Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, resolvió sustituir la reclusión que Ruffo Appel cumplía desde julio pasado en el penal de máxima seguridad.

Los abogados del exgobernador informaron que el traslado de Enesto Ruffo, de 74 años, quedaría a cargo de la Guardia Nacional y que sería a más tardar el lunes 28 de septiembre cuando fuera custodiado hacia su domicilio en Ensenada.

Durante la audiencia, que se prolongó cerca de tres horas, los abogados presentaron dictámenes médicos y otros documentos para acreditar el estado de salud del exmandatario de Baja California, además de la inexistencia, según la defensa, de riesgo de fuga o de obstaculización de las investigaciones.

La resolución no cancela el proceso penal ni implica una absolución, por lo que el proceso se mantiene vigente, toda vez que Ruffo Appel seguirá vinculado a proceso penal mientras la Fiscalía General de la República (FGR) continúa la investigación complementaria por delitos de delincuencia organizada, contrabando y conductas ilegales relacionadas con hidrocarburos.

La Crónica de Hoy 2026