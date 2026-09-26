Sedena replantea ubicación de Museo militar y la construcción del Centro Nacional de Historia Militar

Museo del Ejército [Imagen de Apoyo] (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el proyecto para construir un Museo Militar y un Centro Nacional de Historia Militar en la Ciudad de México será replanteado en cuanto a su ubicación, luego de las preocupaciones relacionadas con posibles afectaciones al entorno del Bosque de Chapultepec.

El proyecto original contemplaba utilizar un campo militar empleado desde 1969 por unidades de la Primera Zona Militar para actividades de adiestramiento. El predio se encuentra aledaño al Bosque de Chapultepec, está delimitado y actualmente no tiene acceso al público debido a las actividades que ahí se realizan.

Proyecto de museo

De acuerdo con la Secretaría, la construcción del museo se sustenta en la cuarta misión general establecida en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, relacionada con realizar acciones cívicas y obras sociales que contribuyan al progreso del país.

El proyecto busca que, mediante el conocimiento de la historia, se fomente la identidad nacional y el nacionalismo, además de contribuir a la educación y la cultura de las nuevas generaciones.

La propuesta también pretende ampliar la oferta museística de la Ciudad de México mediante un espacio dedicado a la historia de las Fuerzas Armadas mexicanas y su relación con distintos episodios de la historia nacional.

Colección de más de 200 años

El museo contemplaría una exposición sobre la defensa de la soberanía de México desde una perspectiva militar, con episodios como la Batalla del Monte de las Cruces, la Batalla de Calpulalpan de 1860, la Batalla del 5 de Mayo en Puebla y las tomas de Ciudad Juárez y Zacatecas, entre otros acontecimientos.

También se prevé exhibir parte del acervo histórico reunido por las Fuerzas Armadas a lo largo de más de 200 años. La colección incluye documentos, pinturas, armas, uniformes, vehículos, aeronaves y otros objetos considerados de valor histórico.

La intención planteada por la Secretaría es preservar este patrimonio y ponerlo al alcance de la sociedad mexicana, así como de visitantes extranjeros.

Ubicación

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que tomó en cuenta las preocupaciones expresadas por posibles afectaciones ambientales en el entorno del Bosque de Chapultepec y decidió replantear la ubicación originalmente contemplada.

La nueva propuesta es establecer el museo en otro campo militar que ya cuente con construcciones, con el objetivo de evitar afectaciones a áreas verdes. Hasta ahora, la nueva ubicación todavía no ha sido determinada.

De esta manera, el proyecto del Museo Militar y del Centro Nacional de Historia Militar continúa, pero su sede será definida posteriormente bajo este nuevo planteamiento.

Compromiso ambiental

La Secretaría también ratificó su compromiso con la preservación del medio ambiente y recordó las acciones de reforestación que realiza desde 1993 a través de sus viveros forestales militares.

Según lo informado, desde ese año se han producido más de 2 mil 300 millones de árboles en 32 viveros ubicados en distintas partes del país, destinados a campañas nacionales de reforestación.

La dependencia señaló que el personal militar ha participado tradicionalmente en estas campañas, como parte de las acciones que realiza en materia de preservación ambiental.