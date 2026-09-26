Aseguran 247 kilos de cocaína en Tijuana

Decomiso Drogas aseguradas. (SSPC)

Autoridades aseguraron 195 paquetes con cocaína y fentanilo, con un peso aproximado de 249 kilos, en Tijuana, Baja California.

Derivado de labores de inspección y vigilancia en la Garita de Otay, los efectivos marcaron el alto al conductor de un tractocamión que pretendía cruzar por el punto fronterizo. Al realizar una revisión de la unidad, con apoyo del ejemplar canino “Chocolate”, localizaron un doble fondo en la caja del vehículo, donde se encontraban ocultos 184 paquetes con cocaína y 11 paquetes con fentanilo.

Ante estos hechos, el conductor fue detenido y, junto con el vehículo y la sustancia asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.