Gobierno federal reconoce coordinación para fortalecer la gobernabilidad en Juchitán

La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció el trabajo coordinado entre el Gobierno de Oaxaca, el Congreso local y autoridades municipales para contribuir a mantener la gobernabilidad y estabilidad en Juchitán de Zaragoza.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la participación del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como del Congreso del Estado y del comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza, Francisco Vázquez Jiménez, en las acciones encaminadas a atender la situación que vive el municipio.

La funcionaria federal señaló que desde la Secretaría de Gobernación se reconoce el esfuerzo realizado por las distintas autoridades para contribuir a la gobernabilidad de Juchitán, uno de los municipios más importantes de la región del Istmo de Tehuantepec.

El mensaje se dio en el contexto de los cambios y acciones emprendidas para fortalecer la administración municipal y garantizar la continuidad de las actividades públicas en beneficio de la población.

Rosa Icela Rodríguez también expresó sus mejores deseos a la nueva autoridad municipal para el desempeño de sus responsabilidades y destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre los distintos niveles de gobierno.

“Deseamos éxito a la nueva autoridad en el desempeño de sus responsabilidades”, señaló la secretaria de Gobernación, al mismo tiempo que refrendó la disposición de la dependencia federal para mantener una coordinación permanente.

De acuerdo con el mensaje, uno de los principales objetivos de esta coordinación será privilegiar el diálogo y el entendimiento entre las autoridades, con la finalidad de preservar la paz y tranquilidad de las familias de Juchitán.

La Segob destacó que el trabajo conjunto entre las instituciones es necesario para atender las necesidades de la población y evitar que las diferencias políticas o administrativas afecten la estabilidad del municipio.

En este sentido, la dependencia federal señaló que mantendrá la disposición para acompañar los esfuerzos de las autoridades estatales y municipales, buscando que las acciones de gobierno se desarrollen mediante el diálogo.

Juchitán de Zaragoza forma parte de la región del Istmo de Tehuantepec, una zona que durante los últimos años ha tenido una importante participación dentro de distintos proyectos de desarrollo e infraestructura en Oaxaca. Por ello, la estabilidad de sus municipios es considerada un elemento importante para continuar con las actividades sociales y económicas de la región.

La postura expresada por la Secretaría de Gobernación también busca transmitir un mensaje de coordinación entre las autoridades, especialmente durante los procesos de cambio o reorganización dentro de los gobiernos municipales.

El llamado al diálogo busca que las autoridades mantengan comunicación directa y trabajen de manera conjunta para atender los asuntos que puedan afectar a la población.

La dependencia federal reiteró que su prioridad es contribuir a preservar las condiciones de paz y tranquilidad, además de mantener una relación de coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

Con este posicionamiento, la Secretaría de Gobernación reconoció públicamente la participación del Gobierno de Oaxaca, el Congreso local y el comisionado municipal Francisco Vázquez Jiménez en las acciones relacionadas con Juchitán.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez refrendó la disposición del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades de Oaxaca y Juchitán, con el propósito de favorecer la gobernabilidad y mantener condiciones de estabilidad para las familias del municipio.

La Segob destacó que el trabajo conjunto entre las instituciones es necesario para atender las necesidades de la población