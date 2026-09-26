Ciudadanía llevará al Senado casi 20 mil firmas para pedir separación de Enrique Inzunza

Un grupo de ciudadanos llevará al Senado de la República casi 20 mil firmas para solicitar la separación del cargo del senador Enrique Inzunza Cázarez, luego de los señalamientos realizados en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

La iniciativa es impulsada por Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y académica de la UNAM, quien informó que acudirá a la Cámara Alta el próximo 29 de septiembre para entregar formalmente las firmas reunidas a través de la plataforma Change.org.

De acuerdo con la información difundida por la promotora, hasta el 26 de septiembre se habían acumulado 19 mil 191 firmas, aunque otros reportes registraron cifras ligeramente superiores debido a que la petición continúa abierta en la plataforma digital.

La petición ciudadana plantea que Inzunza se separe de su responsabilidad como senador para que los señalamientos e investigaciones relacionados con su caso puedan ser atendidos por las autoridades correspondientes.

Pérez Morales señaló que previamente se buscó entregar la solicitud a los coordinadores parlamentarios de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez. Sin embargo, afirmó que la mayoría de los legisladores no ha respondido a la petición.

Ante esta situación, la promotora anunció que una representación ciudadana acudirá directamente a las instalaciones del Senado el martes 29 de septiembre para entregar las firmas y solicitar que la petición sea recibida.

La iniciativa surgió después de que autoridades estadounidenses señalaran a Inzunza dentro de una investigación relacionada con presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Estos señalamientos corresponden a acusaciones formuladas en Estados Unidos y no representan por sí mismos una condena judicial.

El caso también ha tenido consecuencias dentro del Senado. Enrique Inzunza dejó de pertenecer formalmente al grupo parlamentario de Morena a finales de agosto y actualmente se desempeña como senador sin bancada. El Senado formalizó su salida del grupo parlamentario el 8 de septiembre.

La petición ciudadana busca que el legislador solicite licencia y que las autoridades puedan continuar con las investigaciones correspondientes. Los impulsores sostienen que la separación permitiría atender los señalamientos sin la protección asociada al cargo.

Por su parte, Inzunza ha rechazado solicitar licencia y ha cuestionado públicamente los señalamientos realizados en su contra. La permanencia del senador en el cargo ha generado posiciones distintas dentro y fuera del Senado.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier, ha señalado que la bancada no cuenta con facultades para remover directamente a Inzunza de su cargo, por lo que cualquier procedimiento tendría que seguir las vías institucionales correspondientes.

La controversia ocurre mientras el senador continúa con sus actividades legislativas como integrante sin grupo parlamentario. Además, su situación dentro de distintas comisiones del Senado ha sido revisada después de su salida de Morena.

La entrega de las firmas del próximo 29 de septiembre será, por lo tanto, un nuevo episodio dentro de la discusión pública sobre la permanencia de Enrique Inzunza en el Senado.

Los ciudadanos que impulsan la iniciativa buscan que el documento sea recibido por las autoridades legislativas y que las diferentes bancadas emitan una postura sobre la petición.

Mientras tanto, el caso continúa relacionado con las acusaciones formuladas en Estados Unidos, las cuales deberán seguir los procedimientos legales correspondientes. La entrega de las firmas permitirá a sus promotores llevar formalmente su solicitud ante el Senado y dejar constancia de la participación ciudadana en torno al caso.