Huracán Polo en vivo Trayectoria, estados en alerta máxima y la hora exacta en la que tocará tierra (Servicio Meteorológico Nacional)

De acuerdo al último reporte hecho por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de este sábado 26 de septiembre a las 9:00 horas, el huracán Polo ha descendido a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson y actualmente se encuentra en el Pacífico mexicano. Conoce todos los detalles sobre la trayectoria del fenómeno meteorológico.

Conforme a los datos del SMN, el huracán Polo, de categoría 4, se localiza a 585 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur, y a 770 kilómetros de Cabo San Lázaro. Además, presenta vientos máximos sostenidos de 250 km/h y rachas de 305 km/h. Por otra parte, registra un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h.

Categoría actual: Categoría 4

Categoría 4 Vientos máximos sostenidos: De 250 km/h

De 250 km/h Lugar de posible impacto: Baja California Sur

Baja California Sur Velocidad de desplazamiento: A 15 km/h hacia el oeste-noroeste

¿A qué hora y cuándo tocará tierra el huracán Polo en México?

Por lo que, debido a los pronósticos del SMN, se estima que el huracán Polo comenzará a debilitarse durante los primeros minutos del domingo 27 de septiembre; es así que se prevé que el huracán Polo toque tierra en Baja California Sur el lunes 28 de septiembre después de las 12:00 horas.

Sin embargo, se espera que lo haga como categoría 2 hasta que se degrade a categoría 1 el martes 29 y se convierta en depresión tropical el miércoles 30, por lo que se recomienda que la población tome las debidas precauciones.

Medidas de emergencia y suspensión de clases: Esto reporta Protección Civil.

Debido a la amplia circulación del huracán Polo, se reforzó la probabilidad de lluvias fuertes de entre 50 a 75 mm en Sinaloa y Nayarit, además de lluvias muy fuertes en Baja California Sur y con vigilancia por los efectos de viento de huracán en zonas desde Punta Eugenia hasta Santa Fe.

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) no ha suspendido las clases; sin embargo, recomendó a la población civil seguir las actualizaciones a través de canales oficiales, así como asegurar techos, puertas y ventanas que puedan verse afectados por las rachas de viento.

Además, recomendó retirar de patios y azoteas objetos sueltos que puedan convertirse en proyectiles, así como ubicar con anticipación los refugios temporales que las autoridades locales han habilitado en la comunidad y reconocer las rutas de evacuación.