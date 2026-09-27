  CSP: Ninguna potencia extranjera tiene derecho a dictar el presente o futuro de México

Rendición de Cuentas La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que : ""ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria. Eso solo le pertenece al pueblo de México"

A sólo tres días de que la Presidenta de México, Sheinbaum Pardo, cumpla dos años en el cargo, aseveró enfática que: “ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria. Eso solo le pertenece al pueblo de México”.

“La Independencia -abundó-, sigue marcando nuestro camino, porque los mexicanos no queremos injerencias, ni intervencionismos, ni violación a nuestra territorialidad... México es un país independiente y soberano”.

Así lo estableció, en el marco del cierre del ejercicio “Rendición de Cuentas”, en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, al tiempo que señaló que el recorrido que realizó por todo el país, durante 12 días, que a dichas asambleas informativas asistieron cerca de 850,000 personas.

Somos un gobierno cercano al pueblo, surgimos de un movimiento social, venimos de la lucha por la justicia y la democracia, nos formamos en la plaza pública y siempre rendimos cuentas en la plaza pública.

La justicia social, abundó, “sigue resonando hoy con la visión de prosperidad compartida o, dicho de otra forma, moderar la indigencia y la opulencia... Hoy marca la Cuarta Transformación la justicia social en la célebre frase ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.

En el evento, la mandataria estuvo acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, y por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Rendición de Cuentas Ante miles de personas congregadas en el Zócalo Capitalino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum tuvo que hacer pausas a su discurso de Rendición de Cuentas, hasta en 16 ocasiones, ante los aplausos y vítores de los asistentes

Durante su discurso, que duró una hora, la mandataria fue interrumpida por los asistentes en 16 ocasiones con breves aplausos, cuando la también Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México habló de: la defensa de la democracia, de la soberanía de nuestro país, de la lucha por la justicia social, y de los logros durante su administración, los programas sociales en la ciudad capital, así como los proyectos de movilidad que ha ayudado a realizar junto con la mandataria local, Brugada Molina.

La jefa del Ejecutivo Federal resaltó la importancia de septiembre, “el mes patrio”, con el día de la consumación de la Independencia, por lo que aprovechó para resaltar los pasajes de aquel momento fundamental en la historia de nuestro país, porque:

“Los pueblos que no tienen memoria, tampoco tienen brújula, y el origen y la consumación de la independencia son muy relevantes para nuestra historia y nuestro destino como nación y son indispensables para entender lo que hoy vivimos”.

El inicio de la Independencia, enfatizó, tiene una marca indeleble en la memoria de nuestro pueblo: Miguel Hidalgo y Costilla junto con el pueblo de México marcaron una diferencia, “se luchó por la independencia, por la libertad y óigase también por la justicia social”.

En este mismo contexto, reiteró la importancia de la igualdad absoluta de todas las personas ante la ley, como a la soberanía que dimana directamente del pueblo y la justicia social, y moderar la opulencia y la indigencia.

La presidenta Sheinbaum consideró que el Movimiento de la Cuarta transformación siempre ha defendido la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de las y los mexicanos y la libertad con bienestar. La democracia sigue guiando nuestro camino, porque la entendemos no como la de las élites del pasado, sino como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Insistió en que durante el período neoliberal quisieron hacer creer que las decisiones del país debían tomarse en oficinas de lujo, de espaldas a la gente, entregando los bienes de la nación a unos cuantos, desmantelando los derechos sociales y abriendo la puerta a la injerencia extranjera, “pero se equivocaron, no entendieron que este pueblo lleva en su ADN la dignidad de Hidalgo, la firmeza de Morelos, el patriotismo de Juárez, y la entrega de revolucionarios como Madero Carranza Villa Zapata y Lázaro Cárdenas. Nunca entendieron que el pueblo se levanta con dirigentes extraordinarios como Andrés Manuel López Obrador y siguen sin entenderlo”.

También se refirió a todos los cambios constitucionales que se ha hecho en el gobierno de la Cuarta Transformación con importantes beneficios dijo, en materia de justicia social, el derecho a la educación en todos sus niveles, becas para estudiantes, derecho a la salud, a la vivienda, pensión a adultos mayores y personas con discapacidad.

“Se aprobó la jornada laboral de 40 horas y la obligación de aumentar siempre por encima de la inflación el salario mínimo”, recursos públicos que se destinan para el bienestar de la mayoría, “como decía Morelos moderando la indigencia y la opulencia”, entre muchos otros cambios.

La mandataria Federal abundó que ahora la Carta Magna prohíbe el nepotismo, “la nueva Constitución fortalece y la Independencia y la soberanía, el Artículo 40 tiene un nuevo párrafo que rechaza el intento de injerencia extranjera y el Artículo 19 da la pena máxima a cualquier agente extranjero que intente violar nuestro territorio”.

“Quiero resaltar que en dos años hemos revertido buena parte buena parte de las reformas del neoliberalismo que traicionaron nuestra historia y la lucha de nuestro pueblo coma hoy tenemos una nueva constitución, una norma fundamental acordé con los tiempos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

A todo el pueblo de México -proclamó-, “les digo sigamos caminando juntos con el orgullo de nuestra historia y la certeza de nuestro porvenir. Recuerden siempre ¡que no hay divorcio entre pueblo y gobierno, que gobierno y pueblo unidos jamás seremos vencidos!”.