Marina despliega casi 3 mil elementos ante posibles efectos del huracán Polo

Ayuda humanitaria por el Huracán Polo

La Secretaría de Marina reforzó el despliegue de personal y equipo ante la trayectoria del huracán Polo y la posible afectación en distintos puntos del Pacífico. Como parte de las acciones preventivas, la dependencia mantiene activos recursos para atender a la población en las zonas consideradas con mayor riesgo y responder en caso de que el fenómeno meteorológico provoque daños.

A través de la Armada de México, la Marina mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención. La dependencia informó que el despliegue se realiza conforme al seguimiento de la trayectoria del ciclón, mientras también se da seguimiento a la evolución de la depresión tropical Dieciocho-E, que podría generar efectos en otros estados del litoral del Pacífico.

Refuerzan BCS

En Baja California Sur permanecen desplegados 2 mil 923 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias. De este total, 589 se encuentran en el Sector Naval de Santa Rosalía, debido a que esta zona podría registrar mayores afectaciones de acuerdo con el pronóstico disponible.

La Marina señaló que Polo se localizaba a 475 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 326 kilómetros al este-noreste de Isla Socorro, Colima. El huracán ocasiona chubascos, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

El pronóstico indica que el sistema mantiene un desplazamiento hacia el noroeste y se prevé que continúe debilitándose durante las próximas horas. La dependencia contempla posibles efectos en la costa suroccidental de Baja California.

Como parte del operativo, este día zarpó el Buque de Apoyo Logístico Isla Tiburón, BAL-01, con destino a Mazatlán, Sinaloa. La embarcación transporta un helicóptero tipo MI-17, 2 mil despensas, 8 mil litros de agua potable, dos retroexcavadoras, tres vehículos tipo Ural, tres embarcaciones Zodiac y equipo de zapa para atender posibles emergencias.

Mientras tanto, la Marina mantiene medidas preventivas en distintos puertos. San Blas, Nayarit, permanece cerrado para todo tipo de embarcaciones, mientras que Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto, en Baja California Sur, así como Barra de Navidad, Jalisco, permanecen cerrados para embarcaciones menores.

Preparan refugios

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, fueron habilitados 111 refugios temporales en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur. En conjunto, estos espacios tienen capacidad para recibir a 14 mil 445 personas que pudieran necesitar resguardo.

La Secretaría de Marina también mantiene vigilancia sobre la depresión tropical Dieciocho-E, cuya evolución podría generar afectaciones en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La dependencia pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. Para emergencias en el mar, puso a disposición el número 800 627 4621 (800 MARINA1).