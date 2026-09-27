Inteligencia artificial transforma el turismo en México con asistentes digitales

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (Tamara Ramírez Villegas)

Durante años el viajar ha implicado revisar guías, mapas, páginas web y recomendaciones, actividades que hoy en dìa pueden realizarse desde un teléfono en cuestión de segundos.

En el marco del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, que pone en el centro el papel que están adquiriendo las nuevas tecnologías en la manera de conocer y recorrer los destinos.

“Hoy, la tecnología puede ayudarnos a responder preguntas que antes requerían horas de búsqueda. ¿Adónde ir? ¿Qué clima habrá? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué lugares están cerca? ¿Cómo organizo mi itinerario? Ahora, muchas de esas respuestas pueden estar a unos cuantos clics desde cualquier lugar”, precisó.

La funcionaria señaló que México ya cuenta con distintas herramientas que utilizan inteligencia artificial para acercar información turística a quienes planean un viaje. Una de ellas es Kúul, asistente virtual de Visit México, que busca acompañar a las personas viajeras en el descubrimiento de destinos y en la planeación de sus recorridos.

Herramientas especializadas puntos turisticos

A nivel estatal también han surgido herramientas especializadas. En Michoacán, por ejemplo, está Tata Pancho, una herramienta de inteligencia artificial que permite consultar información y recibir recomendaciones sobre destinos, gastronomía, actividades, experiencias y rutas.

En la Ciudad de México, Xoli ofrece atención turística y cultural mediante WhatsApp, con información sobre destinos, actividades, eventos, cultura y movilidad.

En Guanajuato, TuriBot utiliza inteligencia artificial para fortalecer la atención y comunicación turística a través de plataformas digitales.

En Jalisco, Tapat-IA ofrece información y recomendaciones sobre atractivos, actividades y servicios turísticos, con el objetivo de acompañar a las personas visitantes durante la planeación de su experiencia.

Tecnología en apoyo de la accesibilidad

Pero la transformación digital, señaló Rodríguez Zamora, no se limita a colocar un chatbot frente al viajero. También abarca los procesos que permiten que un destino sea más accesible y visible, desde los trámites turísticos en línea y los cobros digitales hasta las plataformas de promoción y las herramientas para gestionar reservaciones.

Esto puede resultar especialmente relevante para artesanas, artesanos, guías, pequeños negocios y proyectos de turismo comunitario, que encuentran en las plataformas digitales nuevas vías para promocionar sus productos y experiencias y establecer contacto con potenciales visitantes.

La tecnología también acompaña a los viajeros una vez que el recorrido ha comenzado. La secretaria puso como ejemplo la aplicación de Ángeles Verdes, que utiliza geolocalización para solicitar asistencia en carretera y ubicar la unidad más cercana.

Más que sustituir la experiencia de viajar, la apuesta planteada por Sectur es utilizar estas herramientas para facilitar el acceso a la información y conectar a las personas con una oferta turística que abarca destinos, gastronomía, cultura y experiencias de distintas regiones del país.

En el Día Mundial del Turismo, la dependencia destacó así una transformación que ya comenzó a formar parte de la industria: un viaje que puede empezar mucho antes de llegar al destino, desde una pantalla y con la ayuda de herramientas capaces de responder en segundos qué hacer, dónde ir y cómo aprovechar mejor la experiencia.