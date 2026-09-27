Huracán Polo y depresión tropical Dieciocho-E provocan lluvias y fuertes vientos en el Pacífico

Huracán Polo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Polo y la depresión tropical Dieciocho-E mantienen condiciones de riesgo para distintos estados del Pacífico, con lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en zonas costeras. Ambos sistemas continúan con desplazamientos distintos y mantienen vigilancia meteorológica en las entidades que podrían registrar sus efectos.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Polo se encontraba a 420 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 450 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, rachas de hasta 250 kilómetros por hora y avanzaba hacia el nor-noroeste a 19 kilómetros por hora.

Efectos de Polo en Baja California Sur

La circulación del huracán, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, reforzará la probabilidad de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro de Baja California Sur. También se esperan vientos sostenidos de 20 a 40 kilómetros por hora, rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de entre 3 y 5 metros de altura.

Por la cercanía del sistema con la península, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe y desde Loreto hasta Rosalía. También hay vigilancia y prevención por vientos de tormenta tropical en distintos puntos de Baja California Sur.

En Sonora se mantiene vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Huatabampito hasta Bahía Quino, mientras que desde Huatabampito hasta Topolobampo, Sinaloa, existe vigilancia por vientos de tormenta tropical.

Dieciocho-E avanza frente a las costas

Mientras tanto, la depresión tropical Dieciocho-E mantiene una trayectoria paralela a las costas de Oaxaca y Guerrero. A las 09:00 horas, su centro se localizó a 380 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 485 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema registró vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora.

La depresión tropical ocasionará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sur y sureste de Guerrero; sur, sureste y este de Oaxaca, así como en el centro, sur y oeste de Chiapas.

Además, se prevén vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca. El oleaje podría alcanzar entre 3 y 5 metros en Oaxaca y de 2 a 3 metros en Guerrero.

Conagua pidió a la población mantenerse informada sobre la evolución de ambos sistemas a través de sus canales oficiales y del Servicio Meteorológico Nacional.