Filtros de seguridad revisan carteles y banderas para entrar al Zócalo durante acto de Sheinbaum

Carteles y banderas en la rendición de cuentas de la Presidenta

La llegada de simpatizantes de la Cuarta Transformación al Zócalo capitalino estuvo acompañada por revisiones en los distintos accesos a la Plaza de la Constitución, donde elementos de seguridad inspeccionaron los objetos que llevaban las personas que acudían al cierre de la gira de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En calles como Madero, 20 de Noviembre y José María Pino Suárez se instalaron filtros para controlar el ingreso. En estos puntos, los policías revisaban principalmente carteles y banderas, algunos de los cuales eran retirados de las filas debido a que no se permitía su entrada al Zócalo.

Las filas avanzan entre revisiones

En la calle 20 de Noviembre, las filas comenzaron a hacerse largas conforme aumentaba la llegada de personas. En algunos momentos, los bloques de asistentes permanecían detenidos durante varios minutos mientras los elementos de seguridad revisaban las banderas y carteles que llevaban.

Ante esta situación, algunas personas optaron por dejar afuera a uno, dos o hasta tres integrantes del grupo para que se quedaran a cuidar las banderas y otros objetos que no podían ingresar, mientras el resto continuaba hacia el Zócalo.

Uno de los policías explicó que la medida respondía a las instrucciones recibidas y a una cuestión de seguridad para las propias personas que estarían dentro de la plaza.

“Primero que nada son órdenes que nos dieron que no dejáramos pasar esto, las banderas ni carteles, pues por lo peligroso que pueden llegar a ser, ya que pueden golpear a alguien. Incómodos para que las personas estén un poco más cómodas allá adentro, pues intentamos que no entren este tipo de cosas”, señaló.

Un cartel de Palestina tampoco pudo entra

En la calle Francisco I. Madero también se presentó el caso de un hombre que acudió con un cartel en apoyo a Palestina. De acuerdo con su relato, los policías le indicaron que ese tipo de mensaje no podía ingresar a la plaza y que otros carteles, como los de apoyo a la presidenta, sí podían pasar.

El hombre cuestionó la medida y consideró que se trataba de una forma de censura, pues señaló que acudir al Zócalo no tendría que limitarse a expresar respaldo a Sheinbaum, sino también permitir que otros temas considerados importantes tuvieran espacio.

“Es la primera vez que no dejan pasar ni banderas ni carteles y muchas otras cosas que según son inseguras, pero para mí es pura censura”, afirmó.

El asistente agregó que tampoco le permitieron ingresar con su mensaje sobre Palestina y explicó por qué consideraba importante llevarlo a la concentración.

“No me dejaron pasar. Me dijeron que ese tipo de carteles no pasaban, pero yo pienso que no solamente se trata de venir a apoyar a la presidenta, sino también ver el apoyo que ella tiene hacia otros movimientos y que no está censurando, porque para mí esto es como un tipo de censura”.

Así, mientras los simpatizantes continuaban llegando al Zócalo para participar en el acto, los filtros de seguridad se convirtieron en otro de los puntos de atención en los accesos a la plaza, particularmente para quienes acudían con banderas, carteles u otros objetos.