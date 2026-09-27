Entre calcetas y peluches, el Zócalo recibe a Sheinbaum durante cierre de gira por su Segundo Informe

El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió este domingo en uno de los principales puntos de reunión durante el cierre de la gira de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezó una asamblea en la Plaza de la Constitución como parte de las actividades relacionadas con su Segundo Informe de Gobierno.

Desde las primeras horas, personas comenzaron a llegar a la zona para participar en el evento, mientras en las calles cercanas también se instalaron comerciantes que aprovecharon la concentración para ofrecer diferentes productos.

Entre los puestos que llamaron la atención se encontraron aquellos dedicados a la venta de calcetas de diferentes colores y diseños. Sobre las mantas colocadas en el suelo se observaron paquetes con personajes animados, figuras infantiles y otros estampados que fueron ofrecidos a quienes caminaban por los alrededores del Zócalo.

Los productos que se encontraban en sobre una lona en el piso eran variados y sus precios también, peluches de Claudia sheinbaum y de Andrés Manuel eran aquello que destacaba para darle vida a la 4T, los muñecos en $200 pesos estaban, chamarras en $500, chalecos en $400 y gorras en $100, lo que más llamó la atención era el interes por aquellos jóvenes de 11 a 17 años que se acercaban a preguntar para adquirir uno de estos productos.

Los comerciantes colocaron sus productos directamente sobre las calles, formando pequeñas exhibiciones que contrastaron con la concentración de personas que acudieron al mensaje de la presidenta.

Además de las calcetas, también se pudieron observar otros artículos, entre ellos juguetes, accesorios y diversos productos de temporada. Los puestos se mezclaron con el movimiento de las personas que llegaban al Centro Histórico para participar en la jornada.

Uno de los elementos que más llamó la atención fueron los peluches con la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue presidente de México de 2018 a 2024 y es considerado por el movimiento de la Cuarta Transformación como uno de sus principales referentes.

Los muñecos con la imagen del expresidente aparecieron entre las mercancías que se ofrecían en las inmediaciones del Zócalo. Para algunos asistentes, estos productos representan una forma de mantener presente la figura de López Obrador y recordar su paso por la Presidencia, así como el inicio de la llamada Cuarta Transformación.

La presencia de estos artículos también mostró que, a pesar de que el gobierno federal se encuentra ahora encabezado por Claudia Sheinbaum, la imagen del expresidente continúa presente en espacios relacionados con actividades políticas y concentraciones de simpatizantes.

El evento de este domingo forma parte del recorrido que realizó Sheinbaum por las 32 entidades del país después de presentar su Segundo Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre. La propia presidenta explicó que la actividad en el Zócalo corresponde al cierre de esta gira y que estaría enfocada en informar sobre las acciones realizadas en la Ciudad de México.

Mientras en el escenario se desarrollaba el mensaje de la mandataria, en los alrededores continuó el movimiento de vendedores y asistentes. Entre las mercancías destacaron las coloridas calcetas, juguetes y los peluches alusivos al expresidente López Obrador.

Así, entre discursos, asistentes y comercio ambulante, el Zócalo capitalino vivió una jornada en la que también se hizo visible la permanencia de símbolos relacionados con la historia reciente de la Cuarta Transformación.