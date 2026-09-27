Reemplazo de rodilla, devuelve calidad de vida a pacientes

reemplazo de rodilla La doctora Frida Medina Rodríguez directora de la UMAE "Doctor Victorio de la Fuente Narváez", del IMSS y el doctor Henry Quintela Núñez, director del Hospital de Ortopedia, en entrevista con Crónica (Cecilia Higuera Albarrán)

Con orgullo, la doctora Frida Medina Rodríguez directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Doctor Victorio de la fuente Narváez”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) subraya que una buena licitación brindó una importante ventaja competitiva con un gran costo-beneficio para la institución y sus derechohabientes.

En entrevista con Crónica, explica que en la UMAE a su cargo, mejor conocido como Magdalena de las Salinas, tiene una gran demanda de reemplazo de rodilla, la cual se ha logrado ir atendiendo gracias a una licitación para la compra de prótesis e incluso obtener el robot Cori, sin costo para el hospital.

Indica que este año se gastaron 389 mil pesos menos respecto al 2025 y se compraron 328 prótesis más (3,568 en total), “hacemos más con menos”.

A su vez, el doctor Henry Martín Quintela Núñez del Prado, director del Hospital de Ortopedia, externa que se cuenta con dos robots, lo que ha permitido incrementar el número de reemplazos de rodilla y reducir el rezago que es de más de 3,700 cirugías pendientes. Hoy se realizan de 300 a 320 mensuales y la estimación es que hacia el cierre de año se harán poco más de 3,600 operaciones en beneficio de miles de derechohabientes, con el apoyo de 12 cirujanos especialistas que operan en todos los turnos, todos los días de la semana.

No es cualquier robot

Con una sonrisa de contento que no puede ocultar, la especialista sostiene que el robot ha agilizado el trabajo de los especialistas, con recuperaciones más rápidas, prácticamente los pacientes son dados de alta al día siguiente de la intervención, menor tiempo de hospitalización y con ello, se reduce el riesgo de alguna infección nosocomial.

Hoy, a diferencia de las intervenciones tradicionales ya no se hacen cortes con una sierra, sino que se usa una broca “que va cortando acorde a la profundidad que se necesita”, además, el paciente recibe menos radiación, porque antes de la cirugía el robot calcula qué necesita cada paciente en la rodilla y hace mediciones para que la prótesis se adapte perfectamente a la morfología del paciente.

Esto permite al cirujano un trabajo más rápido, con cortes precisos, poco sangrado, y el uso de poco cemento, lo que hace que la prótesis se pueda adaptar a la perfección.

Más tiempo con la prótesis y menos regresos al hospital

Aunado a lo anterior, la durabilidad de la prótesis se extiende a 20 años (antes era de 5 a 10), y eso permite atender a más pacientes nuevos para reducir la lista de espera.

Los cálculos los hace el robot, pero el especializa realiza los cortes necesarios y precisos, porque en una pantalla va viendo lo que el robot le indica, qué debe intervenir y hasta donde, gracias a un monitor y sensores que se colocan en la pierna del paciente.

Los cortes son más precisos, “como cirujanos estamos muy contentos en el Seguro Social, porque hoy en día, en muchas partes del mundo ya se realiza la cirugía con robot y la gente quiere este tipo de intervenciones, porque saben de la mayor seguridad, menos sangrado y tiempos más rápidos de recuperación”.

prótesis de rodilla En la UMAE "doctor Victorio de la Fuente Narváez", se muestran algunas prótesis de rodilla que han sido retiradas a pacientes. Las nuevas que colocan tienen una vida útil hasta de 20 años (Cecilia Higuera Albarrán)

Aunque la principal causa para un reemplazo de rodilla es la edad, por el desgaste articular natural, también la obesidad va afectando la calidad de vida de las personas.

Estos pacientes el problema que enfrentaban era que se les pedía bajar de peso, pero no podían por los intensos dolores en las rodillas y hoy el robot brinda oportunidad a esas personas que no tenían acceso a esta cirugía.

Habrá más pacientes por el incremento en la expectativa de vida

Para la doctora Frida Medina el gran reto es atender a un mayor número de pacientes que requieran reemplazo de rodilla por el incremento en la expectativa de vida (75 a 80 años), “hoy tenemos a personas de 60 a 65 años que siguen activos, hacen ejercicio, siguen trabajando, y eso nos obliga a contar con alternativas de tratamiento para devolverles una adecuada calidad vida”.

Además, están quienes tienen piernas arqueadas (genu varum), o la obesidad que ocasionan un mayor desgaste de rodilla, o enfermedades concomitantes, el alcoholismo, la gota, porque los cristales de ácido úrico propician un desgaste de la articulación.

Al respecto, el doctor Henry Martin Quintela añade que también personas con artritis reumatoide, quienes viven con diabetes descontrolada, porque ocasiona procesos inflamatorios articulares y con el tiempo que se va lesionando el cartílago articular.

Reemplazo de rodilla El incremento en la esperanza de vida y los altos niveles de obesidad en la población, ocasionarán una mayor demanda de reemplazo de rodilla. En la imagen hay varias prótesis que han sido retiradas a pacientes (Cecilia Higuera Albarrán)

El especialista en traumatología y ortopedia comparte que ya le ha tocado realizar operaciones con el robot Cori, y subraya las ventajas para todos los cirujanos especialistas “nuestro trabajo se ha visto muy beneficiado y el mayor motivo de placer, es ver a tantos pacientes agradecidos con el remplazo de rodilla y su rápida recuperación que les permite reincorporarse a sus actividades habituales en tiempos más expeditos”.

Casos que requieren atención especial y que el uso del robot Cori, permite es doble reemplazo de rodilla son los pacientes con hemofilia y se aprovecha de una doble intervención para colocar las prótesis en ambas rodillas, -o pacientes foráneos, para que no tengan que estar regresando-, con la ventaja de que la recuperación será más rápida (alrededor de tres semanas) y prácticamente sin dolor.

La mayor satisfacción, cuando el paciente vuelve a decir “gracias”

Ambos especialistas no pueden evitar sonreír, al recordar innumerables casos de personas que regresan a decir “gracias” de diferentes formas “nos han traído mariachis, con pancartas, una vez vinieron con una banda, a veces traen pan y café a las personas que están en sala de espera, también a nosotros, eso es algo muy gratificante”, externa la doctora Frida.

La doctora Frida Medina y el doctor Henry Quintela, subrayan que esas muestras de agradecimiento, no son exclusivamente para los médicos especialistas, sino para el gran equipo IMSS que ayudan a que todo funcione y esté disponible en el momento adecuado, desde el personal de abasto, de adquisiciones, finanzas, personal de enfermería, “también el personal el que se encarga de darle mantenimiento a las máquinas para que nosotros podamos operar, no se trata sólo del trabajo de un cirujano, somos todos un gran equipo”.