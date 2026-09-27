Entre puestos y carreras, comerciantes levantan sus mercancías en la calle 20 de Noviembre

Mientras miles de personas se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el cierre de su gira de rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno, en las calles del Centro Histórico también se vivieron momentos de movimiento entre comerciantes y policías.

Desde las calles cercanas a la Plaza de la Constitución, los vendedores aprovecharon la llegada de visitantes para ofrecer diferentes productos. Sin embargo, sobre la calle 20 de Noviembre la situación fue distinta, ya que algunos comerciantes tuvieron que levantar rápidamente sus mercancías ante las indicaciones de los elementos de seguridad que se encontraban en la zona.

Los vendedores comenzaron a recoger sus productos y, en algunos casos, tuvieron que correr para retirar sus puestos y evitar permanecer sobre la vialidad. La escena llamó la atención entre las personas que caminaban por el lugar, debido a la rapidez con la que fueron retiradas las mercancías.

Entre los productos que se encontraban a la venta había ropa, accesorios, juguetes y artículos relacionados con personajes y figuras políticas. Algunos comerciantes extendieron mantas sobre el piso para colocar sus productos, una práctica común en las calles del Centro Histórico.

La gente caminaba y entre murmullos se escuchan palabras de asombro y señalamientos a los productos colocados en la banqueta.

Entre puestos y carreras, comerciantes levantan sus mercancías en la calle 20 de Noviembre

En uno de los puestos destacaron especialmente los peluches con figuras de personajes políticos. Entre ellos se encontraban muñecos que representan a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó México de 2018 a 2024.

Los peluches de López Obrador llamaron la atención debido a que mantienen presente la imagen del exmandatario y uno de los principales referentes de la llamada Cuarta Transformación. Junto a ellos también se podían observar prendas y gorras con el nombre y los colores de Morena.

La venta de estos productos coincidió con una jornada marcada por la presencia de simpatizantes de la actual administración federal. Sheinbaum encabezó este domingo una asamblea en el Zócalo como parte del cierre de su recorrido por las 32 entidades del país. La propia presidenta explicó previamente que el encuentro tendría como objetivo informar sobre las acciones realizadas en la Ciudad de México.

Mientras el evento se desarrollaba en la Plaza de la Constitución, las calles del Centro Histórico registraron una gran cantidad de personas y también modificaciones a la circulación. Las autoridades capitalinas implementaron operativos para controlar el tránsito y mantener la seguridad en los alrededores.

En medio de este escenario, los comerciantes tuvieron que adaptarse a las restricciones de la zona. En la calle 20 de Noviembre, el retiro apresurado de los puestos contrastó con el ambiente que se vivía en las inmediaciones del Zócalo.

Entre carreras para guardar mercancía, policías recorriendo las calles y personas que buscaban llegar a la concentración, el Centro Histórico mostró otra cara de la jornada política.

Así, además del mensaje presidencial, la actividad comercial y el movimiento en las calles formaron parte del paisaje de este domingo en el corazón de la Ciudad de México, donde los productos con imágenes de figuras de la Cuarta Transformación compartieron espacio con vendedores, visitantes y asistentes al evento.