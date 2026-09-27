Multiplica gobierno morenista 450% recursos a programas sociales en 7 años; Adultos mayores el mas beneficiado

Adultos Mayores hacen fila para cobrar su Pensión del Bienestar (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

Desde que llegó Morena al gobierno federal le ha apostado fuerte a la política social pues la inversión destinada por la Secretaría de Bienestar a sus programas prácticamente se multiplicó 450% en los últimos siete años, al pasar de 147 mil 258 millones de pesos en 2019 a 674 mil 510 millones de pesos en 2026.

De acuerdo con el Segundo Informe de Labores 2025-2026 entregado al Senado, por cada peso invertido en los Programas para el Bienestar en 2019, para 2026 se triplicó pues ahora se destinan aproximadamente 3.3 pesos.

La mayor parte de estos recursos se concentra en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que para 2026 cuenta con un presupuesto de 526 mil 508 millones de pesos, alrededor de 78.1 por ciento del monto total de inversión de la Secretaría.

El programa registra 13 millones 892 mil 904 derechohabientes, frente a aproximadamente ocho millones en 2019.

La ampliación presupuestal también alcanza a otros programas.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente tiene asignados 36 mil 266 millones de pesos en 2026 y registra 1 millón 865 mil 433 derechohabientes.

A esta estructura se suman Sembrando Vida, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa, con lo que la inversión se distribuye entre transferencias económicas y nuevas modalidades de atención social.

El informe destaca particularmente los dos programas incorporados durante la actual administración: Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa.

Ambos concentran 9.1 por ciento de la inversión social de 2026, pero, según la dependencia, alcanzan el equivalente a 46 por ciento de todos los apoyos de la Secretaría.

El crecimiento de los recursos destinados a los Programas para el Bienestar constituye uno de los principales datos del informe, al mostrar la expansión presupuestal de la política social durante el periodo 2019-2026.

En términos nominales, la inversión aumentó en 527 mil 252 millones de pesos entre ambos años.

El informe reporta que el incremento no fue gradual únicamente en los primeros años, sino que mantuvo una trayectoria ascendente.

La inversión pasó de 147 mil 258 millones de pesos en 2019 a 179 mil 371 millones en 2020; 209 mil 512 millones en 2021; 307 mil 474 millones en 2022; 412 mil 621 millones en 2023; 523 mil 210 millones en 2024; 606 mil 888 millones en 2025, hasta alcanzar los 674 mil 510 millones de pesos programados para 2026.

El informe también mide este crecimiento descontando el efecto de la inflación.

Bajo esa metodología, la dependencia estima que la inversión social registró un incremento acumulado real de 233 por ciento entre 2019 y 2026.