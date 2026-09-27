Pemex refuerza atención y monitoreo tras coloración en descargas de Refinería Madero

Refinería Madero (Presidencia)

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene acciones de atención y verificación en las descargas de la Refinería Madero, luego de que se observara una coloración oscura en la zona colindante con el río Pánuco tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada del 25 de septiembre.

Como parte de las labores realizadas ante esta situación, el 26 de septiembre se llevó a cabo una inspección con personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el objetivo de revisar las condiciones de la zona y dar seguimiento a las acciones implementadas.

Pemex señaló que desde el inicio de la contingencia puso en marcha medidas de contención para prevenir y reducir posibles descargas, derrames o vertimientos accidentales de materiales o residuos fuera de las instalaciones de la refinería.

Durante las revisiones también se realizaron actuaciones legales mediante el levantamiento de actas circunstanciadas, con las que se busca dejar constancia de las condiciones encontradas en el área. Personal de Marina participa en las labores de supervisión y seguimiento junto con las autoridades correspondientes.

Por su parte, Profepa realizó un recorrido conjunto con Marina y constató que ya se desarrollaban trabajos de limpieza en la margen del río Pánuco, del lado de Veracruz. Además, personal de la dependencia estableció comunicación con pescadores de la zona para conocer sus necesidades y requerimientos.

Lluvias incrementan el flujo de agua

De acuerdo con Pemex, las lluvias registradas en la zona provocaron un incremento en los niveles de agua de los sistemas de drenaje de la refinería y en el caudal que llega al área de efluentes. Esta condición pudo favorecer el