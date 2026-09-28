Alerta máxima en Baja California Sur por Polo; provocaría intensas lluvias, inundaciones y deslaves

Huracán Polo — La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió este lunes una alerta roja para los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, en Baja California Sur, donde se prevén las principales afectaciones por el arribo del huracán Polo, que provocará lluvias intensas que como consecuencia causarán inundaciones y deslaves en varios regiones de la entidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó que Polo impactaría tierra de Baja California Sur durante la tarde-noche de este 28 de septiembre, por lo que se emitió un llamado a los ciudadanos para atender las recomendaciones de las autoridades.
La alerta de las autoridades subraya que Polo se localizó a las 15:00 horas locales a 75 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro y a 265 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía.
Frente al avance e inminente arribo del ciclón, Protección Civil también lanzó una alerta para los municipios de Baja California Sur, así como de Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
La información del SMN apunta a que en Baja California Sur habrá lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, además de vientos sostenidos de 170 a 190 km/h, con rachas de 220 a 240 km/h.
RIESGOS
Uno de los principales riesgos se encuentra en el mar, debido a que se pronostica oleaje de entre 8 y 10 metros de altura en las costas de la entidad, así como una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en la zona centro del estado.
La advertencia de las autoridades apuntan a que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. También existe posibilidad de trombas marinas.
Frente a este panorama, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia en la región, por lo que instalaron refugios temporales para que, habitantes de las zonas con mayor riesgo, se trasladen a un lugar seguro.
Por otra parte, se informó que la capacidad de todos los refugios instalados en Baja California Sur es de 24 mil 295 personas y están divididos en cinco regiones:
REFUGIOS
- La Paz: 38 refugios para 4 mil 530 personas
- Los Cabos 44 refugios para 8 mil 440 personas
- Comondú: 29 refugios para 4 mil 265 personas
- Loreto: 8 refugios para 800 personas
- Mulegé: 50 refugios para 5 mil 260 personas
Polo se perfila como el tercer ciclón más fuerte que se haya registrado en la región por vientos sostenidos. En su momento de mayor intensidad, alcanzó los 285 kilómetros por hora.
Por otra parte, el gobierno de Baja California Sur presentó un esquema en el que establece las regiones con distintos niveles de riesgo, aunque n todos se pide estar alertas a los llamados de las autoridades.
Alerta roja por Peligro Máximo:
- Comondú, Baja California Sur
- Loreto, Baja California Sur
Alerta naranja por Peligro Alto:
- Mulegé, Baja California Sur
- La Paz, Baja California Sur
- Los Cabos, Baja California Sur
Alerta amarilla por Peligro Medio:
- Álamos, Sonora
- Bácum, Sonora
- Cajeme, Sonora
- Empalme, Sonora
- Etchojoa, Sonora
- Guaymas, Sonora
- Hermosillo, Sonora
- Huatabampo, Sonora
- Navojoa, Sonora
- Pitiquito, Sonora
- Quiriego, Sonora
- Rosario, Sonora
- Benito Juárez, Sonora
- San Ignacio Río Muerto, Sonora
Alerta verde por Peligro Bajo:
- Ensenada, Baja California
- Mexicali, Baja California
- Tijuana, Baja California
- Playas de Rosarito,Baja California
- Caborca, Sonora
- Puerto Peñasco, Sonora
- San Luis Río Colorado, Sonora
- General Plutarco Elías Calles, Sonora
- Ahome, Sinaloa
- Angostura, Sinaloa
- Badiraguato, Sinaloa
- Choix, Sinaloa
- El Fuerte, Sinaloa
- Guasave, Sinaloa
- Mocorito, Sinaloa
- Salvador Alvarado, Sinaloa
- Sinaloa, Sinaloa
Alerta azul por Peligro Muy Bajo:
- Centro, este, norte y noreste de Sonora
- Suroeste y oeste de Chihuahua.
La Crónica de Hoy 2026