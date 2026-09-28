Alerta máxima en Baja California Sur por Polo; provocaría intensas lluvias, inundaciones y deslaves

Los fuertes vientos y alto oleaje hicieron sentir la presencia de Polo al acercarse a Baja California Sur (Cuartoscuro)

Huracán Polo — La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió este lunes una alerta roja para los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, en Baja California Sur, donde se prevén las principales afectaciones por el arribo del huracán Polo, que provocará lluvias intensas que como consecuencia causarán inundaciones y deslaves en varios regiones de la entidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó que Polo impactaría tierra de Baja California Sur durante la tarde-noche de este 28 de septiembre, por lo que se emitió un llamado a los ciudadanos para atender las recomendaciones de las autoridades.

La alerta de las autoridades subraya que Polo se localizó a las 15:00 horas locales a 75 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro y a 265 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía.

Frente al avance e inminente arribo del ciclón, Protección Civil también lanzó una alerta para los municipios de Baja California Sur, así como de Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

La información del SMN apunta a que en Baja California Sur habrá lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, además de vientos sostenidos de 170 a 190 km/h, con rachas de 220 a 240 km/h.

RIESGOS

Uno de los principales riesgos se encuentra en el mar, debido a que se pronostica oleaje de entre 8 y 10 metros de altura en las costas de la entidad, así como una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en la zona centro del estado.

Huracán Polo se espera que también impacte en Sonora

La advertencia de las autoridades apuntan a que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. También existe posibilidad de trombas marinas.

Frente a este panorama, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia en la región, por lo que instalaron refugios temporales para que, habitantes de las zonas con mayor riesgo, se trasladen a un lugar seguro.

Por otra parte, se informó que la capacidad de todos los refugios instalados en Baja California Sur es de 24 mil 295 personas y están divididos en cinco regiones:

REFUGIOS

La Paz: 38 refugios para 4 mil 530 personas

Los Cabos 44 refugios para 8 mil 440 personas

Comondú: 29 refugios para 4 mil 265 personas

Loreto: 8 refugios para 800 personas

Mulegé: 50 refugios para 5 mil 260 personas

Polo se perfila como el tercer ciclón más fuerte que se haya registrado en la región por vientos sostenidos. En su momento de mayor intensidad, alcanzó los 285 kilómetros por hora.

Por otra parte, el gobierno de Baja California Sur presentó un esquema en el que establece las regiones con distintos niveles de riesgo, aunque n todos se pide estar alertas a los llamados de las autoridades.

Alerta roja por Peligro Máximo:

Comondú, Baja California Sur

Loreto, Baja California Sur

Alerta naranja por Peligro Alto:

Mulegé, Baja California Sur

La Paz, Baja California Sur

Los Cabos, Baja California Sur

Alerta amarilla por Peligro Medio:

Álamos, Sonora

Bácum, Sonora

Cajeme, Sonora

Empalme, Sonora

Etchojoa, Sonora

Guaymas, Sonora

Hermosillo, Sonora

Huatabampo, Sonora

Navojoa, Sonora

Pitiquito, Sonora

Quiriego, Sonora

Rosario, Sonora

Benito Juárez, Sonora

San Ignacio Río Muerto, Sonora

Alerta verde por Peligro Bajo:

Ensenada, Baja California

Mexicali, Baja California

Tijuana, Baja California

Playas de Rosarito,Baja California

Caborca, Sonora

Puerto Peñasco, Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora

General Plutarco Elías Calles, Sonora

Ahome, Sinaloa

Angostura, Sinaloa

Badiraguato, Sinaloa

Choix, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa

Guasave, Sinaloa

Mocorito, Sinaloa

Salvador Alvarado, Sinaloa

Sinaloa, Sinaloa

Alerta azul por Peligro Muy Bajo:

Centro, este, norte y noreste de Sonora

Suroeste y oeste de Chihuahua.



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