Rosa Icela Rodríguez se reúne con titular de ACNUR para hablar de refugiados

Rosa Icela Rodríguez y ACNUR

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con Barham Salih, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), durante la cual abordaron temas relacionados con la atención y protección de personas extranjeras que buscan refugio en territorio mexicano.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde la funcionaria destacó la importancia de mantener la coordinación con el organismo internacional para atender a quienes han solicitado protección en el país.

Reunión

A través de sus redes sociales, Rosa Icela Rodríguez informó sobre la reunión con Barham Salih y su equipo, en la que se intercambiaron puntos de vista sobre la situación de las personas extranjeras que han solicitado refugio en México.

“Intercambiamos puntos de vista sobre la protección a las personas extranjeras que han solicitado refugio en nuestro país”, señaló la titular de Gobernación al informar sobre el encuentro.

La reunión formó parte del diálogo institucional entre autoridades mexicanas y representantes de organismos internacionales relacionados con la atención y protección de personas refugiadas.

Equipos de trabajo

En el encuentro también participaron integrantes de los equipos de trabajo de la Secretaría de Gobernación y del ACNUR. Entre los asistentes mencionados por Rodríguez estuvieron Arturo Medina, Carlos Vázquez, Sergio Salomón, Hazael Ruíz Ortega y Xadeni Méndez, además de otras personas.

La funcionaria señaló que la reunión permitió mantener el intercambio con el organismo internacional en torno a las acciones de protección para quienes han solicitado refugio en México.

Visita

El encuentro ocurrió durante la visita de Barham Salih a México. El funcionario asumió el cargo de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados el 1 de enero de 2026 y se convirtió en el duodécimo titular del organismo.

La reunión entre Rodríguez y Salih permitió abordar desde la coordinación institucional los temas relacionados con la protección de personas extranjeras que buscan refugio en territorio mexicano.