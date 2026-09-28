Lorenia Valles, coordinadora de Morena en Sonora; “es tiempo de mujeres”, arengó

Lorenia Valles coordinadora de Morena en Sonora

La senadora con licencia, Lorenia Valles fue la elegida por Morena para encabezar la coordinación estatal rumbo a la gubernatura de Sonora en 2027, que por esta ocasión solo será de tres años para empatarla con las elecciones presidenciales del 2030.

Identificada como muy cercana al actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, Lorenia Valles dejó en el camino a perfiles fuertes como el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque, los mismo que Célida López, quien fue Secretaria de Agricultura y Turismo y ex Jefa de Oficina de Durazo así como María Dolores del Río, Froylan Gámez y Omar del Valle Colosio del PVEM.}

“Es tiempo de mujeres”, arengó

Valles se impone en el proceso interno

Valles rechazó una y otra vez que sea la candidata del gobernador Durazo y aseveró que hubo piso parejo en la contienda interna de Morena en Sonora.

Con Valles, la alianza Morena—PVEM ya elegio a 10 mujeres, rumbo al proceso electoral del 2027 con lo que ya cumplió la cuota de paridad, que establece 9 mujeres por 8 hombres a los partidos y coalicione participantes en esos comicios.

Al rendir protesta como coordinadora estatal, Valles Sampedro, recalcó que “es tiempo de mujeres” y llamó a la unidad pues recalcó que el proyecto se consolidará “acompañada de todos”.

Insistió en que asume la coordinación estatal “con el corazón puesto en Sonora y la unidad del movimiento”.

Valles agradeció al PVEM y también saludó al PT aunque este partido se ausentó de la última jornada donde se dieron a conocer los 7 coordinadores restantes rumbo a los comicios del próximo año.

“Saludo desde aquí también a los dirigentes del PT”, aseveró ante la ausencia de ese partido.

En entrevista posterior, Valles aseguró que recorrerá la entidad como parte de las primeras acciones que desempeñará como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Sonora a fin de dar continuidad y consolidar el trabajo territorial,.

“Me acercaré con todos los sectores de la población, para garantizar la importancia a los simpatizantes y al pueblo de Sonora en general, que vamos a continuar con la transformación”., aseveró

Al ser cuestionada sobre su compañera Celida López, quien también era aspirante a la coordinación y se vio llorando en el recinto donde fue la presentación, evadió la pregunta.