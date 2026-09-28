Anuncia PAN denuncias ante EE.UU contra senadores oficialistas que tienen doble nacionalidad

El Senado se alista para discutir y en su caso aprobar este martes, la reforma sobre doble nacionalidad que envió la presidenta Claudia Sheinbaum (Andrea Murcia Monsivais)

A unas horas de que se discuta y en su caso se apruebe , el l PAN en la Cámara de Diputados exigió a senadores con doble nacionalidad aclarar su posible conflicto de interés ante la reforma presidencial que se votará en la Cámara Alta este martes y anunciaron denuncias formales en Estados Unidos contra legisladores sobre todo de Morena y PVEM que se encuentran en esa situación.

El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring anunció que junto con organizaciones migrantes, el blanquiazul presentará denuncias formales en contra de los senadores de Morena con doble nacionalidad o residencia estadounidense ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Los senadores de Morena Javier Corral Jurado, , Cecilia Guadiana Mandujano y Ricardo Sheffield así como la del PVEM, Jasmine Bugarin, poseen ciudadanía estadounidense.

Así como de la senadora Karina Ruiz, quien reside en Arizona y llego a la Cámara alta por la representación de los migrantes.

“Votar esta reforma implicaría graves consecuencias legales en EE. UU. para los legisladores en esta situación”, advirtieron los diputados Federico Döring, Genoveva Huerta, Paulina Rubio y Raúl Torres Guerrero, este último, coordinador de Mexicanos en el Exterior del CEN del PAN.

La legislación estadounidense emplea el concepto de “United States person”, que abarca a sus ciudadanos y residentes permanentes sin importar su ubicación física, sujetándolos a regímenes de alcance global.

Votar esta reforma –agregaron--implicaría graves consecuencias legales en EE. UU. para los legisladores en esta situación:

1.- Violación a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Sección 349 A): Votar esta reforma podría interpretarse como una acción de expatriación, equivalente a renunciar a la ciudadanía estadounidense. Renunciar a la ciudadanía no es un trámite de escritorio: es presencial, irreversible y depende de tiempos que México no controla.

2.- Implicaciones Fiscales (IRS): Enfrentarían consecuencias por violar la U.S. Exit Tax under Internal Revenue Code Section 877A, lo que acarrea serios problemas tributarios.

3.- Pérdida de Residencia Legal (USCIS): Para los senadores que son residentes permanentes, violarían la ley al residir más de 180 días fuera de EE. UU., abandonar su estatus por un empleo principal en el extranjero y por servir como oficiales electos en otro país.

4.- The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act: faculta a Estados Unidos a bloquear bienes y restringir la entrada al país de personas extranjeras involucradas en graves abusos contra los derechos humanos o en actos de corrupción, recordando que Morena se hizo de la mayoría calificada en el Senado mediante la coacción sobre legisladores y la protección a senadores señalados por sus vínculos con el crimen organizado.

Los legisladores panistas cuestionaron la presencia de varios senadores que cuentan con doble nacionalidad y exigieron se excusen de participar en esa discusión.

“¿Es legal y ético que participen en la votación aquellos senadores cuya situación jurídica personal está directamente relacionada con la materia a regular?”, cuestionaron

“Que los legisladores con doble nacionalidad transparenten su situación jurídica antes de participar en la discusión y votación de la reforma constitucional en materia de nacionalidad única”, exigieron en vísperas de la discusión y en su caso aprobación de la reforma sobre doble nacionalidad que se realizará en el Senado este martes.

Dicha reforma prohíbe contar con otra nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Subrayaron que su objetivo no es prejuzgar los derechos políticos, sino exigir el estricto apego al marco legal vigente.

Estas normativas obligan a los servidores públicos a excusarse de intervenir en asuntos donde exista un conflicto de interés o del cual puedan derivar un beneficio o afectación personal.