Conagua-SMN y Google acuerdan cooperación técnica con IA para mejorar pronósticos del clima

Conagua y Google inteligencia artificial

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), firmó un convenio de cooperación técnica con Google LLC para implementar y evaluar herramientas de inteligencia artificial enfocadas en la predicción del tiempo y el procesamiento de información meteorológica y climática.

El acuerdo contempla también el desarrollo de capacidades institucionales para el uso de Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs), con las que se busca fortalecer el procesamiento de datos y complementar las herramientas que actualmente utiliza el SMN para la vigilancia y elaboración de pronósticos.

Detectar fenómenos extremos

Como parte de la colaboración, el SMN tendrá acceso durante los próximos cuatro años y en una etapa temprana a modelos climáticos y herramientas de última generación para el pronóstico meteorológico.

La tecnología permitirá evaluar nuevas alternativas para identificar con mayor anticipación fenómenos hidrometeorológicos extremos y fortalecer los insumos utilizados para emitir alertas tempranas ante riesgos como las inundaciones repentinas.

Estos elementos serán destinados al Sistema Nacional de Protección Civil, con el objetivo de contar con información que contribuya a reforzar las acciones preventivas y la protección de la población ante eventos meteorológicos de alto impacto.

El convenio también permitirá al Servicio Meteorológico Nacional evaluar y validar técnicamente los productos desarrollados mediante inteligencia artificial, tomando en cuenta las condiciones meteorológicas, hidrológicas y territoriales específicas de México.

Con ello, el SMN podrá complementar sus procesos de vigilancia, pronóstico y alertamiento temprano con herramientas tecnológicas avanzadas, particularmente frente a fenómenos meteorológicos y climatológicos que puedan representar mayores riesgos.

La colaboración busca además acercar el conocimiento meteorológico generado por instituciones públicas con el desarrollo tecnológico, con la posibilidad de generar productos que sean más oportunos y útiles para la toma de decisiones.

Conservar recursos e información

El acuerdo establece que tanto Conagua-SMN como Google operarán con recursos propios durante la vigencia del convenio. Asimismo, cada una de las partes conservará la titularidad, el control y la soberanía sobre la información que proporcione.

Estas disposiciones se mantendrán de acuerdo con la normativa vigente, mientras se desarrolla la cooperación técnica prevista para los próximos cuatro años entre el Servicio Meteorológico Nacional y la empresa tecnológica.