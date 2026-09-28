Fiscalía busca a Paola Mandri, pareja de Diego N investigada por posible implicación en el caso de Jonathan Meléndez

Paola Mandri Los asesores jurídicos de la familia de Jonathan Meléndez la han señalado por su posible implicación en el caso

A poco menos de un mes del asesinato múltiple de Jonathan Meléndez, Ana Paula Barragán, Aleida Romero y una menor de edad en Atizapán, las autoridades continúan el proceso de investigación luego de que Diego N y Gerardo N fueron vinculados a proceso. Mientras tanto, elementos de la Fiscalía General del Estado de México continúa en búsqueda de la pareja de uno de los detenidos por su presunta implicación en el caso.

¿Quién es Paola Mandri y cómo se relaciona al caso Jonathan Meléndez?

El pasado 10 de septiembre, el asesor legal de la familia de Jonathan Meléndez señaló que iban a solicitar intervenciones en la comunicación, cuentas bancarias y aplicaciones de mensajería para investigar a Paola Mandri, pareja de Diego por presuntamente haber participado de forma indirecta en el multihomicidio.

Según señaló Luis Rodríguez, Mandri habría recibido una transferencia de 30 millones de pesos en bitcoins luego de que Diego N ejecutara a sus víctimas. Ahora, elementos de la Fiscalía del Estado de México la buscan para ejecutar una orden de aprehensión en su contra en España, ya que cuenta con la nacionalidad de este país.

Revelan los domicilios en México relacionados a Paola Mandri

El periodista Antonio Nieto reveló este lunes 28 de septiembre los domicilios vinculados actualmente esta persona y que ya habría revisado la Fiscalía durante su investigación del caso, mostrando un contraste en cuanto a las zonas y condiciones de los mismo.

Los domicilios de Paola Mandri, pareja de Diego N, multihomicida de #Atizapán:



Pasó de una casa humilde en Chalco a un departamento @En_laDelValle y una casa en Arboledas.@FiscaliaEdomex la busca en España por una presunta transferencia de bitcoins ligada al crimen. pic.twitter.com/q1ntHcpcnm — Antonio Nieto (@siete_letras) September 28, 2026

El primero trata de una casa en el Municipio de Chalco, ubicada en el Estado de México, donde habría habitado originalmente. Posteriormente, aparecen dos lugares de mayor nivel socioeconómico, el primero de ellos en Atizapán de Zaragoza y un departamento en la Colonia del Valle.

El tema de la transferencia de los millones en Bitcoins ha sido un eje central de la investigación, ya que se considera hasta el momento como el principal móvil del delito.