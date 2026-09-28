Amílcar Olán, amigo de “Andy” López Beltrán, es captado en Suiza: ¿Qué es lo último que se sabe de investigaciones en su contra?

Jorge Almícar Olán Sheinbaum dice que se iniciará investigación si se presentan las pruebas necesarias. (cuartoscuro y Redes Sociales)

Jorge Almícar Olán, empresario de Tabasco vinculado a Andrés “Andy” López Beltrán, fue captado en Suiza tras señalamientos de huachicol fiscal y otros escándalos. A la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó esta mañana sobre el estado del caso.

¿Qué se sabe sobre Jorge Almícar Olán y qué dijo Claudia Sheinbaum?

Jorge Almícar Olán es un empresario de Tabasco que en el pasado ha mantenido una relación cercana con Andres Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente reside en Lugano, Suiza.

Las acusaciones que se han hecho en los últimos años en contra de Almícar Olán lo señalan por contratos de 90 millones de pesos otrogados por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y por 344 millones de pesos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Obtuvo también 250 millones al ser el principal proveedor de balasto para el Tren Maya.

Además de estos contratos, vinculan a la empresa Portacelis Gas and Oil, de la cual son dueños personas cercanas a Almícar Olán, de importar petróleo perteneciente a una compañía estadounidense cuyas oficinas fueron cateadas por las autoridades a raíz de posibles vínculos con organizaciones criminales. Este vínculo resultó en una solicitud de la Secretaría de Hacienda a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal.

Hasta el momento, no existe una orden de aprehensión o una investigación abierta hacia el empresario.

Luego de que TV Azteca transmitiera un reportaje sobre la vida del empresario en Suiza, en el cual solicitaron una entrevista para aclarar la polémica que Almícar negó, el medio participó en la mañanera de este lunes 28 de septiembre para cuestionar a la presidenta al respecto.

Ante la indagación, la presidenta comentó que el caso se investigará “no porque lo siga TV Azteca, sino porque hay pruebas que en efecto lo vinculen con un delito”. “Si la Fiscalía tiene suficientes elementos para cualquier persona, cualquiera, no importa de dónde sea, para abrir una carpeta de investigación, que lo haga y si hay suficientes elementos en la investigación, que solicite a un juez lo que corresponda. Pero no es un dicho de un medio de comunicación, es realmente pruebas que hagan que una Fiscalía, cualquiera que esta sea, estatal o federal, abra una carpeta de investigación”, comentó la presidenta.

A inicios de septiembre, Sheinbaum afirmó que las secretarías de Hacienda y de Anticorrupción poseen información sobre el caso. Sin embargo, aclaró se debe proceder con evidencia concreta.