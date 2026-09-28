Por paridad de género Morena cede al PVEM coordinación en Nayarit a través de Jasmine Bugarín

Jasmin Bugarín coordinadora de Nayarit

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo su segunda coordinación estatal rumbo a las elecciones de 2027 dentro de la alianza que mantiene con Morena, luego de que la senadora con licencia Jasmin Bugarín fue designada responsable de la coordinación estatal en Nayarit por ajustes de paridad, pese a que la encuesta fue ganada por el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana.

“Por ajuste de género, Jasmin Bugarín será la responsable de la coordinación estatal, aunque la encuesta la ganó Héctor Santana. Reconocemos a Héctor por su trabajo y disposición a abrirnos paso a las mujeres en este país”, aseveró la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Morena cede dos coordinaciones al Partido Verde

Con esta designación, Morena cedió al PVEM dos coordinaciones estatales dentro de la coalición: Quintana Roo y ahora Nayarit.

PVEM llama a la unidad

El coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, destacó la transparencia de las encuestas realizadas por Morena y llamó a cerrar filas de cara al proceso electoral.

“Es muy importante que de aquí para adelante cerremos filas y vayamos con unidad, primero al reto de coordinar y el año que entra, al reto de ganar”, señaló.

“Todos en unidad”, demandó y le refrendó el apoyo del PVEM

Jasmin Bugarín gana paridad de género

La presidenta de la comisión nacional de elecciones, Citlalli Hernández reconoció que el ganador entre hombres y mujeres de la encuesta fue Héctor Santana pero explicó que la designación de Bugarín Rodríguez se debe a la determinación de que en los estados donde Morena tiene mayor competitividad puedan ser encabezados en su mayoría por mujeres.

“Quien encabezará los trabajos de la coordinación de Defensa y de la Soberanía Nacional en el estado de Nayarit será la compañera Jasmine Bugarín Rodríguez. Ella ha sido la mujer más competitiva de esta encuesta”, aseveró

La pevemista ganó la paridad de género a perfiles como Geraldine Ponce, alcaldesa con licencia de Tepic, identificada como una figura cercana a liderazgos históricos del partido como Andrés Manuel López Obrador.

También a Elizabeth López Blanco: Exdirectora del SEAPAL y operadora con estructura propia así como al senador con licencia, .Pavel Jarero.

Respeto entre contendientes del partido

Bugarín reconoció la madurez de sus contendientes pero sobre todo de Héctor Santana y recordó que todos acordaron respetar las reglas del proceso interno y se dijo convencida de que todos cerrarán filas.

“Este encargo no es de una persona, este encargo es de todas y todos los que nos inscribimos en el proceso, pero también es de todas y todos los nayaritas. Estoy convencida que vamos a seguir fortalecidos de unidad. porque por encima de cualquier diferencia”.

Comentó que en cuanto se les mostraron las encuestas, hubo claridad en los resultados.

“Así como lo reconoció la dirigencia Nacional de Morena y del Verde, yo también lo hago una vez más, reconozco que el ganador de la encuesta fue Héctor Santana, en general; en el tema de género que fue lo que aplicó en Nayarit, su servidora fue quien obtuvo la mención”, explicó