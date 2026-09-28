Manuel Cota Cárdenas, coordinador estatal para Baja California; se ausentan varios aspirantes

Manuel Alejandro Cota Cárdenas (Camila Ayala Benabib)

En medio de una fuerte disputa interna y con la ausencia de una de las principales contendientes, Morena y PVEM eligió al diputado federal con licencia por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Cota Cárdenas como su coordinador estatal para Baja California.

Con un retraso de cuatro horas que incluyó un fuerte jaloneo, Morena hizo este anuncio con la ausencia de alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, considerada una de las principales favoritas en esta contienda quien se retiró del lugar y no acudió al anuncio del coordinador de esta entidad.

Tampoco acudió el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, aspirante del PT, partido que se ausentó en la totalidad de esta jornada donde se dieron a conocer los 7 coordinadoras y coordinadores restantes de Morena rumbo al 2027.

Solo acudió por parte de Morena Diana Von Borstel y Saúl González Núñez, exsecretario de gobierno de Baja California Sur.

Con este escenario, Cota Cárdenas recalcó que ninguna aspiración personal está por encima del proyecto nacional.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de sus compañeros durante el nombramiento, llamó todos y a todas en Baja California Sur a darle vuelta a la página.

“Los necesitamos, para que este proyecto siga siendo en Baja California Sur la principal fuerza política… somos un equipo, somos un proyecto y que en los proyectos puede haber diferencias pero siempre la coincidencia de construir un mejor Baja California Sur”, aseveró

Necesitamos –agregó ---a todos los hombres y a todas las mujeres que estuvieron impulsando legítimamente la aspiración de alguna otra compañera; decirle de nuevo a Milena, Saúl, a Diana, a Cheto, a Cristian, que sin ellos no podemos, que somos un equipo y así debemos de salir a consolidar este proceso rumbo al 2027.

Además declaró que se encargará de buscar a todas y todos para trabajar en conjunto.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a tomar los cafés que sean necesarios, vamos a generar la conversación, el diálogo. De mi parte, como lo dije en el discurso, no es una visión absoluta, no es una visión unilateral, es una visión colectiva de un equipo; es un equipo que le responde al pueblo de Baja California”.

Ante medios de comunicación aseguró que hoy inicia una responsabilidad mayor, “mucho mayor, que es consolidar la cuarta transformación en Baja California Sur, reivindicar el proyecto nacional y trabajar a la par con todos y con todas”.