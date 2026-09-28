¿INAPAM tiene bolsa de trabajo? Información actualizada para adultos mayores (Adriana Álvarez)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pone a disposición de las y los adultos mayore el programa de Vinculación Productiva, donde ayuda a que las personas mayores de 60 años puedan obtener un empleo formal con prestaciones de ley en instituciones públicas y privadas.

De esta manera, el INAPAM permite que las personas de la tercera edad puedan acceder a un trabajo digno que les permita tener ingresos seguros con las prestaciones de ley correspondientes, además de aguinaldo, utilidades y vacaciones.

¿Cuáles son los requisitos necesarios y qué hay que hacer para incorporarse al programa?

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, los requisitos necesarios para la incorporación al programa son los siguientes:

Tener 60 años o más.

Credencial del INAPAM original.

Identificación oficial con fotografía.

Disponibilidad y ganas de trabajar.

El trámite es gratuito y presencial. Debes acudir a tu módulo de vinculación productiva más cercano en un horario de 8:00 a 14:00 horas y llenar una solicitud de inclusión social.

Posteriormente te llamarán para una entrevista presencial con la o el promotor del programa y deberás seleccionar la actividad de acuerdo a u interés y perfil.

¿Cuáles son sus modalidades?

El programa funciona a través de dos modalidades:

Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, en este, las personas trabajan de manera voluntaria empacando artículo en cadenas de autoservicio; los ingresos provienen de la propinas que se otorgan durante la jornada labora, esta no podrá exceder las 6 horas por día.

Empleo Formal en Empresas Participantes, a diferencia de la opción anterior, esta permite la incorporación de forma remunerada en empresas comerciales, cadenas de autoservicio y privados. Están contemplados sueldos de hasta 9,582.47 pesos mensuales, prestaciones de ley, incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aguinaldo, prima vacacional y utilidades.

¿Cómo tramitar la credencial del INAPAM?

Para realizar el trámite para la Tarjeta INAPAM necesitas:

Tener 60 años cumplidos.

Copia del INE.

Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

2 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro en papel mate, reciente, sin gorra, ni lente.

El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.