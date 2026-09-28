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Con el programa de Vinculación Productiva el INAPAM enlaza a las y los adultos mayores con empresas formales en el sector público y privado

¿INAPAM tiene bolsa de trabajo? Información actualizada para adultos mayores

Por Mariana Isabel Mendoza Valdez
¿INAPAM tiene bolsa de trabajo? Información actualizada para adultos mayores (Adriana Álvarez)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pone a disposición de las y los adultos mayore el programa de Vinculación Productiva, donde ayuda a que las personas mayores de 60 años puedan obtener un empleo formal con prestaciones de ley en instituciones públicas y privadas.

De esta manera, el INAPAM permite que las personas de la tercera edad puedan acceder a un trabajo digno que les permita tener ingresos seguros con las prestaciones de ley correspondientes, además de aguinaldo, utilidades y vacaciones.

¿Cuáles son los requisitos necesarios y qué hay que hacer para incorporarse al programa?

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, los requisitos necesarios para la incorporación al programa son los siguientes:

  • Tener 60 años o más.
  • Credencial del INAPAM original.
  • Identificación oficial con fotografía.
  • Disponibilidad y ganas de trabajar.

El trámite es gratuito y presencial. Debes acudir a tu módulo de vinculación productiva más cercano en un horario de 8:00 a 14:00 horas y llenar una solicitud de inclusión social.

Posteriormente te llamarán para una entrevista presencial con la o el promotor del programa y deberás seleccionar la actividad de acuerdo a u interés y perfil.

¿Cuáles son sus modalidades?

El programa funciona a través de dos modalidades:

Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, en este, las personas trabajan de manera voluntaria empacando artículo en cadenas de autoservicio; los ingresos provienen de la propinas que se otorgan durante la jornada labora, esta no podrá exceder las 6 horas por día.

Empleo Formal en Empresas Participantes, a diferencia de la opción anterior, esta permite la incorporación de forma remunerada en empresas comerciales, cadenas de autoservicio y privados. Están contemplados sueldos de hasta 9,582.47 pesos mensuales, prestaciones de ley, incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aguinaldo, prima vacacional y utilidades.

¿Cómo tramitar la credencial del INAPAM?

Para realizar el trámite para la Tarjeta INAPAM necesitas:

  • Tener 60 años cumplidos.
  • Copia del INE.
  • Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
  • 2 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro en papel mate, reciente, sin gorra, ni lente.

El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

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